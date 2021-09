आकाशवाणी के रामानुज प्रसाद सिंह का निधन, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

ये आकाशवाणी है! अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए! दशकों तक रेडियो समाचार श्रोताओं को मुग्ध करने वाली ये दमदार गहरी आवाज और ठहराव वाले अंदाज थम गए. आकाशवाणी में समाचार वाचक कैडर के आखिरी स्तंभ रामानुज प्रसाद सिंह ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

आकाशवाणी में समाचार वाचक कैडर की आखिरी चौकड़ी देवकी नंदन पांडेय, विनोद कश्यप, अशोक वाजपेयी और रामानुज प्रसाद सिंह की ही रही. इसके बाद ये कैडर समाप्त हो गया और बाद के समाचार वाचक अनुवादक सह समाचार वाचक की श्रेणी में ही आए.

आकाशवाणी में रामानुज के साथ दशकों तक संग संग काम कर चुके त्रिलोकीनाथ याद करते हुए बताते हैं कि शाही तबीयत और मस्त मिजाज वाले थे रामानुज. विराट सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी रामानुज हर किसी की मदद को तैयार रहते थे. हर ओर से निराश व्यक्ति उनसे मदद पा ही जाता था.

Former Hindi Newsreader of @AkashvaniAIR Ramanuj Prasad Singh passed away in Gurugram last night. He served AIR for 3 decades and became a well-known name among the common people for his news reading for years. pic.twitter.com/X2Ebn36dIR