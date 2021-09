Pioneer के एडिटर इन चीफ और पूर्व सांसद चंदन मित्रा का निधन, स्वप्न दासगुप्ता बोले - सबसे करीबी दोस्त खोया

जाने-माने पत्रकार और पूर्व सांसद चंदन मित्रा (Chandan Mitra) का गुरुवार सुबह निधन हो गया है. चंदन मित्रा पायोनीर (Pioneer) के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे. पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा के निधन की जानकारी उनके बेटे कुशन मित्रा ने दी. बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने भी चंदन मित्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

चंदन मित्रा के निधन पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने दुख जताया और उनसे जुड़ी कुछ यादें ताजा कीं. स्वप्न दासगुप्ता ने लिखा, 'मैंने आज सुबह अपने सबसे करीबी दोस्त चंदन मित्रा को खो दिया. हम दोनों ने साथ में ला मार्टिनियर कॉलेज और फिर स्टीफन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी. दोनों एक साथ पत्रकारिता से जुड़े थे. अयोध्या और भगवा लहर के उत्थान का उत्साह भी साथ-साथ देखा था.'

I am posting a photograph of Chandan Mitra and me together during a school trip in 1972. Be happy my dear friend wherever you are. Om Shanti pic.twitter.com/58vMvU6Wa9