हवाला, जासूसी और ISI लिंक... हरियाणा के नूंह में पकड़ा गया नेटवर्क, पंजाब तक NIA का एक्शन

हरियाणा के नूंह में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक जासूसी और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. सीआईए तावडू और एनआईए दिल्ली की टीम ने मुख्य आरोपी रिजवान सहित अब तक पांच को अरेस्ट किया है. आरोप है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान से आने वाले हवाला धन के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों, जासूसी और अवैध तस्करी को बढ़ावा दे रहा था.

नूंह से रिजवान सहित पांच को किया गया अरेस्ट. (File Photo: ITG)
हरियाणा के नूंह में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी और संदिग्ध हवाला नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. सीआईए तावडू और एनआईए दिल्ली की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क से जुड़े कुल 5 लोगों को पकड़ा है. इस मामले में मुख्य आरोपी रिजवान को 25 नवंबर को सोहना रोड बाईपास से राउंडअप किया गया था, जो खरखड़ी तावडू का रहने वाला है.

सदर थाना तावडू के कॉन्स्टेबल रिंकू की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि रिजवान के पास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े ऑपरेटिव के जरिए भेजी जाने वाली हवाला राशि पहुंचती थी. यह फंड भारत में आतंकी गतिविधियों, जासूसी, नशा तस्करी और देश की आर्थिक व आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लग रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद किया है.

रिजवान से पूछताछ के बाद 25-26 नवंबर की रात पुलिस ने उसके साथी मुर्शरफ उर्फ परवेज निवासी बैंसी थाना सदर नूंह को भी राउंडअप किया. हालांकि पूछताछ के बाद मुर्शरफ को छोड़ दिया गया. जांच में सामने आया कि मुर्शरफ और रिजवान दोनों गुरुग्राम में वकालत करते थे और पिछले 10 महीने से मुर्शरफ नूंह जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा था.

पंजाब में छापेमारी, मिठाई व्यापारी सहित कई गिरफ्तार

जांच आगे बढ़ाते हुए सीआईए तावडू और एनआईए टीम ने डीएसपी तावडू अभिमन्यु के नेतृत्व में 26 नवंबर को रिजवान को साथ लेकर पंजाब के जालंधर में छापेमारी की. टीम ने वहां से अजय अरोड़ा पुत्र हंसराज निवासी अक्कलपुर पट्टी शाहकोट जालंधर को राउंडअप किया. अजय अरोड़ा मिठाई का व्यवसाय करता है और उस पर हवाला चैनल से जुड़े होने का संदेह है. देर रात रिजवान और अजय अरोड़ा को सीजेएम छवि गोयल की कोर्ट नूंह में पेश किया गया, जहां से दोनों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया.

यह भी पढ़ें: कौन है वकील र‍िजवान, ज‍िसकी हरियाणा के नूंह से पाकिस्तान के ल‍िए जासूसी में ग‍िरफ्तारी

इसके बाद पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से तीन और युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें संदीप सिंह उर्फ गगन निवासी अजीतनगर थाना वेग्का अमृतसर, अमनदीप सिंह निवासी मुस्तफाबाद अमृतसर और जसकर्ण सिंह निवासी सुभाष कॉलोनी अमृतसर शामिल हैं. इन तीनों को भी जांच में शामिल कर लिया गया है.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें रिजवान पुत्र जुबेर निवासी नूंह, अजय अरोड़ा निवासी जालंधर, संदीप सिंह उर्फ गगन निवासी अमृतसर, अमनदीप सिंह निवासी अमृतसर और जसकर्ण सिंह निवासी अमृतसर शामिल हैं. एनआईए और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले में विदेशी फंडिंग, हवाला चैनल और पाक एजेंटों से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

