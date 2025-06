'मेरा बेटा अगर दोषी पाया जाए तो उसे...', बोले कोलकाता गैंगरेप के आरोपी के पिता

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है. इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है. इससे पहले मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैम्पस में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ 25 जून को गैंग रेप हुआ था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैंगरेप के समय सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी कैम्पस में मौजूद था. आरोपी के निर्देश पर वह छात्रा को अकेला छोड़कर गार्ड रूम से चला गया.

पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा बार-बार मदद की गुहार लगाने के बावजूद गार्ड ने उसकी मदद नहीं की. सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना कॉलेज प्रशासन या पुलिस को देना गार्ड की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. पूछताछ के दौरान उसकी लापरवाही की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर 24 वर्षीय छात्रा के साथ 25 जून को सुरक्षा गार्ड के कमरे में कई घंटों तक मारपीट करने का आरोप है. मोनोजीत कॉलेज की तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद इकाई का पूर्व अध्यक्ष है और कथित तौर पर टीएमसी के छात्र संगठन के दक्षिण कोलकाता विंग का संगठनात्मक सचिव है. वहीं, दो अन्य छात्र कमरे में थे और खड़े होकर अपराध होता देखते रहे.

तीनों आरोपी छात्रों में से एक के पिता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'पहले मैं भारत का नागरिक हूं, फिर पिता. मामला न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस जांच कर रही है. हमें न्यायालय पर भरोसा है...अगर वह (उनका बेटा) घटना में शामिल पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए...हमें कोलकाता पुलिस पर पूरा भरोसा है.' पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज का मेन गेट बंद करके सुरक्षा गार्ड को कमरे के बाहर बैठा दिया गया. उसने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड मौके पर मौजूद था, इसके बावजूद उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा को 25 जून को गिरफ्तार किया गया, जबकि सह-आरोपियों प्रथम वर्ष के छात्र 19 वर्षीय जैब अहमद और द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमित मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार किया गया.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Father of one of the accused in the Kolkata alleged gangrape case, says, "First I am a citizen of India, then a father. The matter is sub-judice and the police are carrying out the investigation. We have trust in the court...Strict punishment… pic.twitter.com/IIbRzphofj