बिहार में धर्मेंद्र प्रधान बने बीजेपी के चुनाव प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को भी मिली जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन में अहम जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी किया है.

बिहार विधानसभा चुनाव की कमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है. उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है. उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है.

इसी तरह, पश्चिम बंगाल में भी नई नियुक्तियां की गई हैं. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है. उनके साथ लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों का मकसद संगठन को और मजबूत करना और चुनावी रणनीति को धार देना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके.

Advertisement

बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी ने 2020 के चुनाव में 74 सीटें जीती थीं. संगठन की कोशिश है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में सीटों पर जीत दर्ज की जाए. बिहार में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है. बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं. बंगाल में भी बीजेपी ने 2021 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राज्य में मुख्य विपक्षी दल है.

---- समाप्त ----