scorecardresearch
 

Feedback

महायुति में सब ठीक नहीं? BJP और शिवसेना में तनाव के बीच अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम शिंदे

महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट से बीजेपी में बड़ी संख्या में लोगों के आने से शिवसेना शिंदे गुट में इस समय असंतोष है. शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार भी किया था.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात (Photo: Reuters)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात (Photo: Reuters)

ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा? महायुति में मनमुटाव की खबरों के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. 

एकनाथ शिंदे ने आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की. इस बीच दोनों के बीच लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिंदे ने महायुति की सहयोगी पार्टियों के बीच विशेष रूप से स्थानीय निकाय चुनावों से पहले खरीद-फरोख्त की राजनीति की वजह से उपजे तनाव की जानकारी दी. 

सूत्रों के मुताबिक, दोनों के बीच चर्चा का मूल केंद्र ये था कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गठबंधन के लिए माहौल बेहद अनुकूल है, लेकिन कुछ नेताओं के कदम इस माहौल को खराब कर रहे हैं. इससे विपक्ष को फायदा मिल रहा है. कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है और परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं, जिससे गठबंधन की जीत की गति पटरी से उतर सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Nagpur Bhandewadi leopard rescue
II फ्लोर पर पहुंचा तेंदुआ फ्लैट में जा घुसा, मची अफरा-तफरी 
Bombay High Court
'बार बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक Cruelty', बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति  
दूसरी मंजिल के फ्लैट में घुसा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
सेकंड फ्लोर के फ्लैट में घुसा तेंदुआ, मची अफरा-तफरी, Video 
वीजा और नौकरी के नाम पर कपल से ठगी. (Photo: Representational )
विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर दंपति से 27 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार 
Deadly sword attack on youth in Amarnath Maharashtra
Video: अंबरनाथ में युवक पर तलवार से हमला CCTV में कैद 
Advertisement

शिंदे ने जोर दिया कि निजी स्वार्थ के लिए काम करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे कदम पूरी तरह रुक जाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन के नेताओं को एक-दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए और अपने बयानों में धैर्य व संयम बरतना चाहिए.

बता दें कि 18 नवंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कई मंत्री गैरहाजिर रहे थे. इस गैरहाजिरी ने बायकॉट की अटकलों को हवा दी थी. हालांकि, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बैठक में मौजूद थे. लेकिन बैठक के बाद शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी नाराजगी साफतौर  पर जाहिर की थी.

शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले BJP उनके डोंबिवली क्षेत्र के स्थानीय नेताओं की खरीद-फरोख्त कर रही है. यह बात शिंदे गुट को बेहद खल गई और उन्होंने इसे गठबंधन की आत्मा के खिलाफ बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement