राजस्थान में देर रात हिली धरती, जालोर में 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हुए

राजस्थान के जालोर में देर रात 2:26 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है. हालांकि अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं हैं. बता दें कि देर रात जब धरती हिली तो लोग अपने घरों में सो रहे थे.

An earthquake with a magnitude of 4.6 on the Richter Scale hit Jalore, Jalore today at 2:26 am, according to National Centre for Seismology



Image Source: National Center for Seismology pic.twitter.com/pNFoyDyaPH