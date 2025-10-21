scorecardresearch
 

लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता... 10 बड़े शहरों की आब-ओ-हवा में दिवाली की रात घुल गया ज़हर, कहां कितना AQI

दिवाली के बाद दिल्ली से कोलकाता तक हवा जहरीली हो गई है. दिल्ली का AQI 354 तक पहुंच गया, जबकि बवाना 427 के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देर रात तक पटाखे फूटे.

दिवाली पर देश के कई शहरों की हवा हुई खराब (Photo: PTI)
दिवाली के बाद देश भर में हवा की शुद्धता में सेंध लग गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक हवा खराब हुई है. दिल्ली का AQI लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. ताजा डेटा के मुताबिक, दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया है. मंगलवार की सुबह दिल्ली का एक्यूआई 500 क्रॉस कर गया था. दिल्ली में 35 में से 32 AQI मीटरों ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है. दिवाली के बाद बवाना 427 AQI के साथ सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा. कोलकाता और हावड़ा की वायु गुणवत्ता भी काली पूजा की रात तेजी से खराब हुई.

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 35 में से 32 AQI मीटरों ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है. बवाना 427 के साथ दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा. जहांगीरपुरी (407), वज़ीरपुर (408), बवाना (427), और बुराड़ी (402) 'गंभीर' (401 से ऊपर) श्रेणी में आ गए हैं. आनंद विहार में AQI 360 रहा. 301 से 400 के बीच का AQI 'बहुत खराब' माना जाता है.

delhi pllution
(Photo: PTI)

पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने बताया कि काली पूजा की रात निर्धारित घंटों के बाद भी पटाखे फोड़े जाने के कारण कोलकाता और हावड़ा की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई. WBPCB के एक अधिकारी ने कहा कि रात 10 बजे हावड़ा के बेलूर में AQI 364 तक पहुंच गया, जबकि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में यह 186 PM 2.5 पर पहुंच गया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनाई गई दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. हालांकि, कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा.

बंगाल की हवा में भी ज़हर...

हावड़ा जिले में पद्मापुकुर में AQI 361 दर्ज किया गया, जबकि घुसुड़ी में यह 252 के आंकड़े को पार कर गया. कोलकाता के बल्लीगंज में AQI 173, और जादवपुर में यह 169 था. रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय (सिंथी) क्षेत्र में AQI 167 तक पहुंच गया था. एजेंसी के मुताबिक, पर्यावरणविद् सोमेंद्र मोहन घोष ने कोलकाता और हावड़ा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में तेज आवाज़ वाले पटाखों के इस्तेमाल की बात कही.

देश के अन्य इलाकों में भी बुरे हालात...

दिल्ली के अलावा कई अन्य प्रमुख भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता कम खतरनाक श्रेणी में रही. मुंबई (214), पटना (224), जयपुर (231) और लखनऊ (222) को 'खराब' श्रेणी में रखा गया, जबकि बेंगलुरु (94) 'संतोषजनक' और हैदराबाद (107), चेन्नई (153) का एक्यूआई 'मध्यम' श्रेणी में रहा.

दिवाली के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए, सिर्फ 'हरित आतिशबाजी' की अनुमति दिए जाने के बावजूद हुई, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 को पहले ही लागू कर दिया था.

