सद्भाव, खुशी, समृद्धि और स्वदेशी को बढ़ावा... PM मोदी का राष्ट्र के नाम दिवाली संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिवाली के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, "दिवाली के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं. रोशनी का यह त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, खुशी और समृद्धि से प्रकाशित करे. हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त रहे."

प्रधानमंत्री ने भारतीय उपभोक्ताओं से त्योहार के दौरान घरेलू स्तर पर निर्मित 'स्वदेशी' उत्पाद खरीदने की भी गुजारिश की, जिससे भारतीय निर्मित वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा मिले और स्थानीय कारीगरों का समर्थन मिले.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आइए इस त्यौहारी सीज़न में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं. आइए, भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो ये स्वदेशी है! आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें. इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "दीपावली के पावन अवसर पर, मैं भारत और दुनिया भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं."

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले."

Advertisement

​

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी लिखा, "प्रकाश और आनंद के इस पर्व पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं भगवान श्री राम से सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं."

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखा, "मैं दिवाली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं. आइए हम सभी इस अवसर पर राष्ट्र के विकास के लिए काम करने का संकल्प लें. हम सभी का लक्ष्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना होना चाहिए."

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली को 'सत्य की शाश्वत विजय का पावन प्रतीक' बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "सत्य, सनातन, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय के पावन प्रतीक महापर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! दीपोत्सव केवल दीप जलाने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा में आशा का आलोक, समाज में समरसता का स्पंदन और राष्ट्र में नवजागरण का संकल्प है. प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा से घरों के साथ हृदय भी आलोकित हों, सभी के जीवन में विश्वास, उत्साह और उमंग का दीप प्रज्वलित हो, यही प्रार्थना है."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "सभी देशवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह अद्भुत पर्व आपके जीवन में आनंद भर दे। सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है. आइए, हम सब मिलकर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा दें, तथा अन्याय, अज्ञानता और भेदभाव का सामना एकजुट होकर करें, ताकि सत्य और न्याय का प्रकाश हमारे पथ को हमेशा रोशन करता रहे."

Advertisement

​

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि यह त्योहार लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और उजाला लाए."

---- समाप्त ----