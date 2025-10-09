Railway News: दिवाली-छठ पर कंफर्म टिकट की मारामारी, वेटिंग सीट भी नहीं! यूपी-बिहार की ट्रेनों में नो रूम

प्रकाश पर्व दिवाली और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दौरान यूपी और बिहार आने वाले लोगों के लिए कंफर्म टिकट मिलना हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल दिखाई दे रहा है. वजह यह है कि दिल्ली, मुंबई और गुजरात की तरफ से यूपी एवं बिहार आने वाली ट्रेनों में सभी सीटें फुल हो चुकी हैं. जिसकी वजह से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है. हालांकि, रेलवे लगातार छठ पूजा और दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर रहा है लेकिन स्पेशल ट्रेनों में भी दिवाली और छठ के दौरान इक्का-दुक्का स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर तमाम ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं.

दिल्ली-मुंबई और गुजरात के सूरत से पटना के लिए चलने वाली रेगुलर ट्रेनों में तो इस पूरे महीने नो रूम है. यानी आप इन तमाम ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं ले सकते. गौरतलब है कि दिवाली और छठ पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले यूपी एवं बिहार के लोग अपने घर आते हैं और त्योहार मनाने के बाद वापस अपने काम काज पर लौटते हैं. ऐसे में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रहती है और कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है.

दिवाली-छठ के मौके पर दिल्ली-पटना के बीच चलेंगी 4 वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल



12000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है रेलवे

यात्रियों की सुविधा के लिए इस साल भारतीय रेलवे देश के अलग-अलग रेल रूट पर 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है लेकिन बावजूद इसके दिल्ली-मुंबई और गुजरात की तरफ से चलकर यूपी एवं बिहार की तरफ आने वाली लगभग सभी रेगुलर ट्रेनों में इस पूरे महीने नो रूम है. हालांकि, कुछ स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट उपलब्ध है.

Advertisement

अमृत भारत एक्सप्रेस समेत ये ट्रेनें 30 अक्टूबर तक फुल!

दिल्ली से पटना की तरफ आने वाली ट्रेनों की बात करें तो महानंदा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, दानापुर फेस्टिवल स्पेशल, पाटलिपुत्र फेस्टिवल स्पेशल, दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस, भगत की कोठी कोलकाता एक्सप्रेस,आनंद विहार मालदा टाउन एक्सप्रेस,सीमांचल एक्सप्रेस, मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस और नई दिल्ली सिलचर एक्सप्रेस सहित उन तमाम रेगुलर ट्रेनों में 30 अक्टूबर तक नो रूम के हालात हैं. बता दें कि ये ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के बीच चलती हैं.

मुंबई से पटना के बीच चलने वाली इन ट्रेनों में नहीं टिकट

इसी तरह मुंबई से पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, एलटीटी दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस, सीएसएमटी पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सहरसा हमसफर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस, सीएसएमटी आसनसोल एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक राजगीर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक रक्सौल सुपरफास्ट स्पेशल, सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस और सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस सहित मुंबई से पटना की तरफ आने वाली सभी ट्रेनों में नवंबर के पहले सप्ताह तक नो रूम के हालात हैं.

गुजरात से पटना के बीच चलने वाली इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं

बात अगर हम गुजरात के सूरत और उधना से पटना की तरफ आने वाली ट्रेनों की करें तो उधना दानापुर एक्सप्रेस, अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस, सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और अहमदाबाद आसनसोल एक्सप्रेस सहित उधना और सूरत से पटना की तरफ आने वाली ट्रेनों में भी दिल्ली पटना और मुंबई पटना रूट पर चलने वाली ट्रेनों जैसे ही हालात हैं. इन ट्रेनों में भी पूरे अक्टूबर महीने में नो रूम के हालात हैं. हालांकि, इस रूट पर चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेन ऐसी हैं जिनमें वेटिंग टिकट मिल रहा है लेकिन रेगुलर ट्रेनों में और कई स्पेशल ट्रेनों में भी नो रूम है. यानी आप वेटिंग टिकट भी नहीं ले सकते.

Advertisement



कुल मिलाकर फेस्टिवल सीजन में हर साल की तरह इस बार भी रेल टिकट के लिए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. कंफर्म टिकट के लिए लगातार मारामारी है. फिलहाल दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे द्वारा इस फेस्टिव सीजन में चलाई गईं 12000 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी यात्रियों की भीड़ के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं.

---- समाप्त ----