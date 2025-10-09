दिवाली-छठ के मौके पर दिल्ली-पटना के बीच चलेंगी 4 वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है. क्योंकि दिल्ली-मुंबई और देश के अन्य बड़े शहरों में रहने वाले यूपी एवं बिहार के लोग दिवाली और छठ पूजा के लिए अपने घर आते हैं. त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

इसी कड़ी में भारतीय रेलवे नई दिल्ली और पटना के बीच दो जोड़ी यानी 4 स्पेशल वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन कर रहा है. इन ट्रेनों के परिचालन से दिल्ली से यूपी होते हुए बिहार जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी.

इन दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन के संदर्भ में उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत तिवारी ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का परिचालन कराया जा रहा है. जिससे लोगों को सुविधा मिल सके. उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेनों की समय-सारणी से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें.

खास बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों का नंबर भले ही अलग-अलग हो और सप्ताह में अलग-अलग दिन चलें लेकिन इनकी टाइमिंग और स्टॉपेज समान है. आइए जानते हैं इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की डिटेल जिससे आपको रिजर्वेशन करने में आसानी हो सके.

दिल्ली-पटना वंदे भारत ट्रेनों का शेड्यूल



1- गाड़ी सं. 02252/02251 नई दिल्ली-पटना–नई दिल्ली वंदे भारत त्योहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन

नई दिल्ली से पटना के लिए 11.10.2025 से 15.11.2025 तक चलाई जाएगी. जबकि अप दिशा मे पटना से नई दिल्ली के लिए 12.10.2025 से 16.11.2025 तक के लिए चलाई जाएगी. इस अवधि में यह ट्रेन कुल 16 फेरे के लिए चलेगी. यह ट्रेन सोमवार, बुधवार,शनिवार को नई दिल्ली से पटना के बीच और मंगलवार, गुरुवार और रविवार को पटना से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन में कुछ 16 डिब्बे होंगे.

ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से सुबह 8:35 पर खुलेगी और अलीगढ़, कानपुर सेन्ट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन पटना से सुबह 10:00 बजे खुलेगी और रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. नई दिल्ली और पटना के बीच यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर और आरा स्टेशन पर भी रुकेगी.

देखें ट्रेन के स्टापेट और टाइमिंग:

ट्रेन संख्या 02252 पटना से 12 अक्टूबर से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, रविवार को प्रातः 10:00 बजे रवाना होगी और नई दिल्ली पर रात 23:30 बजे पहुंचेगी. इसके प्रमुख ठहराव निम्नानुसार है.

> आरा: 10:38 / 10:40

> बक्सर: 11:25 / 11:27

> पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.: 13:10 / 13:20

> प्रयागराज: 15:35 / 15:40

> कानपुर: 17:50 / 17:55

> अलीगढ़: 20:53 / 20:55

> नई दिल्ली आगमन: 23:30

वहीं, ट्रेन संख्या 02251 नई दिल्ली से 11 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 08:35 बजे प्रस्थान करेगी और पटना पर रात 21:30 बजे पहुंचेगी. इसके प्रमुख ठहराव निम्नानुसार हैं.

> अलीगढ़: 10:21 / 10:23

> कानपुर: 13:30 / 13:35

> प्रयागराज: 15:45 / 15:50

> पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.: 18:00/18:10

> बक्सर: 19:26 / 19:28

> आरा: 20:10 / 20:12

> पटना आगमन: 21:30

2.गाड़ी सं. 02253/02254 पटना-नई दिल्ली-पटना आरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस

इसका संचालन 11 अक्टूबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक 17 फेरे के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन शनिवार, सोमवार और बुधवार को पटना से चलेगी. जबकि रविवार मंगलवार और गुरुवार को नई दिल्ली से पटना के लिए प्रस्थान करेगी. इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे. यह ट्रेन सुबह 8:30 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होगी.

यह ट्रेन आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ होते हुए रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. नई दिल्ली से पटना के लिए यह ट्रेन सुबह 10:00 खुलेगी और अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर आरा होते हुए रात 11:30 बजे पटना पहुंचेगी.



यहां देखें स्टापेज और टाइमिंग

02253/02254 पटना–नई दिल्ली–पटना आरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है. यह सेवा 11 अक्टूबर 2025 से 17 नवम्बर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. ट्रेन संख्या 02253 पटना से 11 अक्टूबर से प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को प्रातः 10:00 बजे रवाना होगी और नई दिल्ली पर रात 23:30 बजे पहुंचेगी. इसका प्रमुख ठहराव निम्नानुसार हैं

> आरा: 10:38 / 10:40

> बक्सर: 11:25 / 11:27

> पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.: 13:10 / 13:20

> प्रयागराज: 15:35 / 15:40

> कानपुर: 17:50 / 17:55

> अलीगढ़: 20:53 / 20:55

> नई दिल्ली आगमन: 23:30

वहीं, वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 02254 नई दिल्ली से 12 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को प्रातः 08:35 बजे प्रस्थान करेगी और पटना पर रात 21:30 बजे पहुंचेगी. इसके प्रमुख ठहराव निम्नानुसार हैं-

> अलीगढ़: 10:21/10:23

> कानपुर: 13:30 /13:35

> प्रयागराज: 15:45/15:50

> पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.: 18:00 / 18:10

> बक्सर: 19:26 / 19:28

> आरा: 20:10 / 20:12

> पटना आगमन: 21:30

