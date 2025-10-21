दिवाली की रात लखनऊ का AQI पहुंचा 1317, दिल्ली 991... अब कितनी जहरीली है हवा? सरकार पर AQI डाटा छुपाने का आरोप!

दिवाली के बाद से ही हवा की शुद्धता दूषित नजर आ रही है. भारत के कई शहरों में हवा जहर बन चुकी है. दिवाली की रात यानी 21 अक्टूबर को रात 1 बजकर 30 मिनट पर लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1317 दर्ज किया गया जबकि नई दिल्ली का AQI 991 और नोएडा का AQI 777 पहुंच गया था. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. हालांकि, कई लोगों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रखा. ऐसे में पटाखों की वजह से प्रदूषण में बढ़तरी दर्ज की गई. इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को घेरा है.

सुबह से दोपहर तक का AQI

सुबह के समय भी शहरों का AQI काफी बढ़ा ही था, सुबह, 6 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली का AQI 706, दिल्ली का AQI 680, नोएडा AQI 431, गुरुग्राम का AQI 398 पर था. वहीं, दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली का AQI 278, नई दिल्ली का 266, मेरठ का 231, गुरुग्राम का 219 दर्ज किया गया.

सरकार पर प्रदूषण डेटा में हेराफेरी का आरोप

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पहले यह संदेह था कि बीजेपी की दिल्ली सरकार का मल्टी करोड़ पटाखा लॉबी के साथ समझौता था, लेकिन अब यह लगभग निश्चित हो गया है. सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि दिल्ली सरकार के जिला मजिस्ट्रेट, उनकी टीमें और दिल्ली पुलिस ने सामान्य पटाखों की अवैध बिक्री को नहीं रोका. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति केवल हरे पटाखों के लिए थी.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि दिवाली की रात 20 अक्टूबर की शाम 7 बजे से 21 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक, दिल्ली के प्रदूषण स्तरों PM2.5 और PM10 के CPCB डेटा उपलब्ध क्यों नहीं? दिवाली की रात अधिकांश DPCC वायु प्रदूषण निगरानी स्टेशनों पर डेटा क्यों गायब था? सौरभ भारद्वाज एक्स पर सवाल पूछते हुए सरकार पर प्रदूषण डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए लगाया आरोप

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें उन्होने बताया है कि सरकार AQI का डाटा छुपा रही है, लेकिन लोगों के अपने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस सच दिखाने का काम कर रहे हैं.

AQI 999 से भी ज़्यादा



वो बताते हैं कि किसी के द्वारा उनको वीडियो भेजा गया है. सौरभ भारद्वाज सरकार से ने लिखा है कि सरकार क्यों चाहती है कि लोग बीमार पड़े? उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई वीडियो में AQI 999 बताया गया है.

