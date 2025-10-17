scorecardresearch
 

Dhanteras Wishes 2025: अपनों को शेयर करें ये शुभकामना संदेश, धनतेरस को बनाएं यादगार

Happy Dhanteras 2025 wishes in Hindi: धनतेरस का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. धनतेरस, धन और समृद्धि के लिए जाना जाता है. इस दिन बर्तन, सोना, चांदी या किसी भी संपत्ति को खरीदना शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम के जरिए क्या संदेश भेजकर धनतेरस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

धनतेरस पर शेयर कीजिए खास शुभकामनाएं.
- पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश
धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास
जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश,
आज मिले आपको, खुशियां हजार,
Happy  Dhanteras 2025

 

- सुख-समृद्धि की आए जीवन में बहार,
भगवान सदा बनाए अपना आशीर्वाद,
भरपूर धन लेकर आए घर में ये त्यौहार. 
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

- दिल में खुशियां, मन में संतुष्टि का वास हो,
धन मिले,  वैभव मिले, धनतेरस इतना खास हो...
Happy Dhanteras 2025

 

- घर में विराजे लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें,
सेहत और समृद्धि आपके घर में आती रहे.
धनतेरस की शुभकामनाएं

 

- दिखे जीवन में आपके खुशियों की झलक, 
धनतेरस पर आए आपके जीवन में चमक...
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

 

- इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक, 
हर दिन समृद्धि बढ़ती जाए
कोई इच्छा अधूरी न रहे,
तरक्की का गाड़ी चलती जाए...
Happy Dhanteras 2025

लेटेस्ट

