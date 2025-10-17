Dhanteras Wishes 2025: अपनों को शेयर करें ये शुभकामना संदेश, धनतेरस को बनाएं यादगार

- पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश

धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास

जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश,

आज मिले आपको, खुशियां हजार,

Happy Dhanteras 2025

- सुख-समृद्धि की आए जीवन में बहार,

भगवान सदा बनाए अपना आशीर्वाद,

भरपूर धन लेकर आए घर में ये त्यौहार.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

- दिल में खुशियां, मन में संतुष्टि का वास हो,

धन मिले, वैभव मिले, धनतेरस इतना खास हो...

Happy Dhanteras 2025

- घर में विराजे लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें,

सेहत और समृद्धि आपके घर में आती रहे.

धनतेरस की शुभकामनाएं

- दिखे जीवन में आपके खुशियों की झलक,

धनतेरस पर आए आपके जीवन में चमक...

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

- इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक,

हर दिन समृद्धि बढ़ती जाए

कोई इच्छा अधूरी न रहे,

तरक्की का गाड़ी चलती जाए...

Happy Dhanteras 2025

