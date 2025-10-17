Dhanteras Wishes 2025: अपनों को शेयर करें ये शुभकामना संदेश, धनतेरस को बनाएं यादगार

- पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश
धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास
जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश,
आज मिले आपको, खुशियां हजार,
Happy Dhanteras 2025
- सुख-समृद्धि की आए जीवन में बहार,
भगवान सदा बनाए अपना आशीर्वाद,
भरपूर धन लेकर आए घर में ये त्यौहार.
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
- दिल में खुशियां, मन में संतुष्टि का वास हो,
धन मिले, वैभव मिले, धनतेरस इतना खास हो...
Happy Dhanteras 2025
- घर में विराजे लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें,
सेहत और समृद्धि आपके घर में आती रहे.
धनतेरस की शुभकामनाएं
- दिखे जीवन में आपके खुशियों की झलक,
धनतेरस पर आए आपके जीवन में चमक...
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
- इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक,
हर दिन समृद्धि बढ़ती जाए
कोई इच्छा अधूरी न रहे,
तरक्की का गाड़ी चलती जाए...
Happy Dhanteras 2025