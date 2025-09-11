scorecardresearch
 

आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-मुंबई और झारखंड से 3 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने तीन राज्यों में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इस दौरान अलग-अलग राज्यों से तीन आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

एक कार्यवाही के दौरान एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है साथ में IED बनाने का सामान भी बरामद हुआ है
एक कार्यवाही के दौरान एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है साथ में IED बनाने का सामान भी बरामद हुआ है

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त अभियान ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है. यह ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई और झारखंड सहित तीन राज्यों में चलाया गया.

इस अभियान में अब तक कुल तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके ठिकानों से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है.

इस ज्वॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से आफताब और सूफियान नाम के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं. इनके पास से हथियार और आईईडी (IED) बनाने का सामान मिला है.

यह भी पढ़ें: गुजरात में अलकायदा से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, लोगों को कट्टरपंथ की राह पर लाने की थी साजिश

वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई में आफताब और सूफियान के ठिकानों पर भी छापेमारी की. वहीं झारखंड के रांची से असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया है. उसके ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है.

यह मॉड्यूल एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया है कि वह इस मामले में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी बड़े खुलासे कर सकती है.

