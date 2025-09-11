आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-मुंबई और झारखंड से 3 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त अभियान ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है. यह ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई और झारखंड सहित तीन राज्यों में चलाया गया.

इस अभियान में अब तक कुल तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके ठिकानों से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है.

इस ज्वॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से आफताब और सूफियान नाम के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं. इनके पास से हथियार और आईईडी (IED) बनाने का सामान मिला है.

यह भी पढ़ें: गुजरात में अलकायदा से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, लोगों को कट्टरपंथ की राह पर लाने की थी साजिश

वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई में आफताब और सूफियान के ठिकानों पर भी छापेमारी की. वहीं झारखंड के रांची से असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया है. उसके ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है.

यह मॉड्यूल एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया है कि वह इस मामले में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी बड़े खुलासे कर सकती है.

Advertisement

---- समाप्त ----