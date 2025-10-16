दिल्ली-NCR में मौसम ने बदली करवट, सामान्य से दो डिग्री कम रह सकता है तापमान, बारिश का भी अलर्ट

दिल्ली-NCR में मौसम ने करवट ले ली है और सर्दी ने धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है. पिछले 24 घंटों के दौरान क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, ये तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस कम है जो सर्दी के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है.

मौसम विभाग ने बताया कि 16 से 18 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहने की संभावना है. हालांकि, सुबह के वक्त हल्की धुंध या कोहरा देखने को मिल सकता है जो सर्दी की शुरुआत का संकेत है.

सामान्य से 2 डिग्री कम रह सकता है तापमान

इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान है. ये स्थिति 17 और 18 अक्टूबर को भी बनी रहेगी.

सर्दी के इस मौसम में सुबह और रात के वक्त ठंडक बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए निवासियों को हल्के गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है. खासकर, सुबह की सैर करने वालों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

केरल और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट

दूसरी ओर मानसून की वापसी के मद्देनजर दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज अलग है. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अगले 2-3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है. ये बारिश मानसून के विदाई चरण का हिस्सा है जो दक्षिणी राज्यों में मौसम को और अधिक प्रभावित कर सकता है.

