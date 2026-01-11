Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में शीतलहर का असर जारी, तापमान में गिरावट

Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली ने अब तक की सबसे ठंडी सुबह कल दर्ज की गई, तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. आज राजधानी में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण यह करीब 4 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है. दिल्ली में शीतलहर का असर जारी है. एम्स, अक्षरधाम मंदिर समेत कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
दिल्ली के कई इलाकों में हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, आनंद विहार, विवेक विहार समेत कई क्षेत्रों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है.
मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पंजाब के प्रमुख शहरों में घना कोहरा छाया रहा. अमृतसर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे सबसे ठंडा शहर बनाता है. इसके बाद फरीदकोट, बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला और मंसा में भी तापमान गिरावट दर्ज की गई. बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार, 11 जनवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा. कुछ इलाकों में शीतलहर का असर बना रह सकता है. सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है.
कश्मीर में कड़ाके की ठंड से लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. रविवार रात श्रीनगर का तापमान गिरकर माइनस 6 डिग्री तक पहुंच गया. आने वाले दिनों में भी यहां ठंड का असर इसी तरह बने रहने की संभावना है.
राजधानी दिल्ली में शीतलहर का असर जारी है. एम्स, अक्षरधाम मंदिर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और कर्तव्य पथ के आसपास ठंड का कहर साफ दिखाई दे रहा है.