लाइव अपडेट

Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में शीतलहर का असर जारी, तापमान में गिरावट

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 जनवरी 2026, 11:01 AM IST

Delhi Pollution Live Updates: दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी है. दिल्ली में कल अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. आज भी तापमान में कमी महसूस की जा रही है. कई इलाकों में शीतलहर का असर जारी है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया है.

Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली ने अब तक की सबसे ठंडी सुबह कल दर्ज की गई, तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. आज राजधानी में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण यह करीब 4 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है. दिल्ली में शीतलहर का असर जारी है. एम्स, अक्षरधाम मंदिर समेत कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:01 AM (11 मिनट पहले)

Delhi Air Quality: कई इलाकों में AQI 300 पार

Posted by :- Aman

दिल्ली के कई इलाकों में हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, आनंद विहार, विवेक विहार समेत कई क्षेत्रों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है.

10:49 AM (23 मिनट पहले)

Dense Fog Alert: पंजाब-हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट

Posted by :- Aman

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पंजाब के प्रमुख शहरों में घना कोहरा छाया रहा. अमृतसर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे सबसे ठंडा शहर बनाता है. इसके बाद फरीदकोट, बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला और मंसा में भी तापमान गिरावट दर्ज की गई. बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

10:33 AM (39 मिनट पहले)

Delhi Weather Update: राजधानी में गिरेगा पारा

Posted by :- Aman

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार, 11 जनवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है.

10:25 AM (47 मिनट पहले)

Delhi NCR Weather: जानें दिल्ली का मौसम

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा. कुछ इलाकों में शीतलहर का असर बना रह सकता है. सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

10:21 AM (51 मिनट पहले)

Kashmir Weather: कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी

Posted by :- Aman

कश्मीर में कड़ाके की ठंड से लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. रविवार रात श्रीनगर का तापमान गिरकर माइनस 6 डिग्री तक पहुंच गया. आने वाले दिनों में भी यहां ठंड का असर इसी तरह बने रहने की संभावना है.

10:14 AM (58 मिनट पहले)

Delhi Cold Wave: दिल्ली में शीलतहर का असर

Posted by :- Aman

राजधानी दिल्ली में शीतलहर का असर जारी है. एम्स, अक्षरधाम मंदिर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और कर्तव्य पथ के आसपास ठंड का कहर साफ दिखाई दे रहा है.

 

