Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में शीतलहर का असर जारी, तापमान में गिरावट

10:49 AM (23 मिनट पहले)

Dense Fog Alert: पंजाब-हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट

Posted by :- Aman

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पंजाब के प्रमुख शहरों में घना कोहरा छाया रहा. अमृतसर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे सबसे ठंडा शहर बनाता है. इसके बाद फरीदकोट, बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला और मंसा में भी तापमान गिरावट दर्ज की गई. बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.