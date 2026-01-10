Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, उड़ानों की थमी रफ्तार... जानें मौसम का हाल

Delhi Weather Live Updates: देश के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1°C तक की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1°C तक की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 5°C रहा. आज भी दिल्ली-एनसीआर में तापमान के 5°C से 7°C के बीच रहने की संभावना जताई गई है. धुंध के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें देर से रवाना हुई हैं.
लखनऊ में सर्द मौसम में कोहरे से कम विजिबिलिटी का असर रेल यात्रा पर देखने को मिला है. ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लेट चल रही हैं. जिनको सफर करना है वो लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं और जिनका सफर पूरा हो चुका है वे भी कोहरा छटने और धूप निकलने के इंतजार में हैं.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को श्रीनगर का तापमान रात के दौरान माइनस 5 डिग्री से भी नीचे चला गया, जिसके कारण पानी के स्रोतों के साथ-साथ डल झील भी धीरे-धीरे जमने लगी है.
गुलमर्ग और सोनमर्ग में रात का तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में इसी तरह की ठंड बनी रहेगी.
IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान मुख्य रुप से साफ रहेगा. सुबह के समय हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी गति 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. दोपहर में हवा की गति बढ़कर उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक हो जाएगी. वहीं, शाम और रात में हवा की गति घटकर उत्तर-पश्चिम दिशा से 12 किमी प्रति घंटे से कम रह जाएगी.
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर पर धुंध की पतली परत छाई हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, अक्षरधाम इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 दर्ज किया गया है. एम्स और आसपास के इलाकों मे भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर देखा जा सकता है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 390 दर्ज किया गया है. जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया है.