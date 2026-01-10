Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, उड़ानों की थमी रफ्तार... जानें मौसम का हाल

Delhi Weather Live Updates: देश के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1°C तक की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1°C तक की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 5°C रहा. आज भी दिल्ली-एनसीआर में तापमान के 5°C से 7°C के बीच रहने की संभावना जताई गई है. धुंध के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें देर से रवाना हुई हैं.

लखनऊ में सर्द मौसम में कोहरे से कम विजिबिलिटी का असर रेल यात्रा पर देखने को मिला है. ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लेट चल रही हैं. जिनको सफर करना है वो लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं और जिनका सफर पूरा हो चुका है वे भी कोहरा छटने और धूप निकलने के इंतजार में हैं.

