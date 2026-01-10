scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, उड़ानों की थमी रफ्तार... जानें मौसम का हाल

aajtak.in | नई दिल्ली | 10 जनवरी 2026, 11:39 AM IST

Delhi Weather Live Updates: दिल्ली में ठंड का असर तेज हो गया है. तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है. वहीं, दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन से लेकर फ्लाइट्स तक देरी से चल रही हैं.

Delhi Weather Live Updates: देश के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1°C तक की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1°C तक की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 5°C रहा. आज भी दिल्ली-एनसीआर में तापमान के 5°C से 7°C के बीच रहने की संभावना जताई गई है. धुंध के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें देर से रवाना हुई हैं.

लखनऊ में सर्द मौसम में कोहरे से कम विजिबिलिटी का असर रेल यात्रा पर देखने को मिला है. ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लेट चल रही हैं. जिनको सफर करना है वो लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं और जिनका सफर पूरा हो चुका है वे भी कोहरा छटने और धूप निकलने के इंतजार में हैं.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:39 AM (29 मिनट पहले)

Kashmir Weather: कड़ाके की ठंड से डल झील जमी

Posted by :- Aman

पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को श्रीनगर का तापमान रात के दौरान माइनस 5 डिग्री से भी नीचे चला गया, जिसके कारण पानी के स्रोतों के साथ-साथ डल झील भी धीरे-धीरे जमने लगी है. 

Dal Lake

गुलमर्ग और सोनमर्ग में रात का तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में इसी तरह की ठंड बनी रहेगी.

11:14 AM (54 मिनट पहले)

Delhi NCR Weather: जानें दिल्ली-एनसीआर का मौसम

Posted by :- Aman

IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान मुख्य रुप से साफ रहेगा. सुबह के समय हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी गति 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. दोपहर में हवा की गति बढ़कर उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक हो जाएगी. वहीं, शाम और रात में हवा की गति घटकर उत्तर-पश्चिम दिशा से 12 किमी प्रति घंटे से कम रह जाएगी.

11:03 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में जहर! AQI 400 पहुंचा

Posted by :- Aman

Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर पर धुंध की पतली परत छाई हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, अक्षरधाम इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 दर्ज किया गया है. एम्स और आसपास के इलाकों मे भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर देखा जा सकता है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 390 दर्ज किया गया है. जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया है.

 

