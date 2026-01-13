scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Weather Live: दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3 डिग्री का टॉर्चर! बर्फीली हवाओं से लुढ़का पारा, राजस्थान से हिमाचल तक जमा पानी

aajtak.in | नई दिल्ली | 13 जनवरी 2026, 10:56 AM IST

Weather Forecast Today Live Updates: जनवरी की ठंड में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बर्फीली हवाओं से जूझ रही है. बर्फीली हवाएं गलन पैदा कर रही हैं. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं. मौसम विभाग ने पारा अभी और गिरने की संभावना जताई है. दिल्ली ठंड से बेहाल है तो वहीं राजस्थान से लेकर हिमाचल तक पारा माइनस में पहुंच गया है. हालात ये हैं कि नदी-नाले-झरने सब जम गए हैं. राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में नलों से आने वाला पानी भी जम गया है.

Weather Forecast Today Cold Wave Alert (File Photo-PTI) Weather Forecast Today Cold Wave Alert (File Photo-PTI)

IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में अभी अगले 2-3 दिन ठंड और बढ़ेगी. 15 जनवरी के बाद बर्फ और बारिश दोनों मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, 15 जनवरी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है. जिसके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी होगी जबकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पाला पड़ेगा. बता दें कि दिल्लीवालों को लगातार दूसरे दिन तीन डिग्री तापमान का टॉर्चर झेलना पड़ा है.

10:55 AM (एक मिनट पहले)

Haryana Weather Update: गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड, ऑरेंज अलर्ट

Posted by :- Sana Zaidi

पंजाब और हरियाणा में पहली बार कई जगहों पर तापमान जमाव (फ्रीजिंग) के करीब यानी 0 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने मंगलवार (13 जनवरी) के लिए भीषण शीतलहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है. पंजाब में बठिंडा का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर और फरीदकोट में 1 डिग्री रहा. हरियाणा के गुरुग्राम में बीते दिन यानी सोमवार को पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. इसके अलावा सिरसा, सोनीपत, भिवानी और महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार, 12 और 13 जनवरी को रेड अलर्ट था, लेकिन 13 जनवरी के बाद यह खत्म हो गया है. अब 17 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी रहेगा. इस दौरान घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी.

10:47 AM (8 मिनट पहले)

North India Weather: उत्तर भारत में अभी ओर बढ़ेगी ठंड

Posted by :- Sana Zaidi

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर भारत में अभी ठंड-शीतलहल से हालात और भी बिगड़ेंगे. IMD के मुताबिक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले दो से तीन दिनों में हालात और बदतर होने वाले हैं. इन सभी राज्यों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है. वहीं, अगले पांच दिन सुबह के वक्त घना कोहरा रहेगा.

10:44 AM (12 मिनट पहले)

Snowfall-Rains Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट

Posted by :- Sana Zaidi

मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जनवरी के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का दूसरा दौर शुरू होने वाला है. वहीं, उत्तर भारत में बारिश से ठिठुरन ओर बढ़ सकती है. राजस्थान के जैसलमेर में न्यूनतम पारा दो डिग्री के करीब पहुंच गया है. हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों से लेकर पेड़ पौधों तक पर रात में गिर रहा पाला बर्फ में तब्दील हो गया है.

10:41 AM (14 मिनट पहले)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट

Posted by :- Sana Zaidi

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है. जहां शीतलहर (Cold Wave) के साथ घना से बहुत घना कोहरा रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का मानना है कि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं (Himalayan winds) मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा रही हैं. रात के समय आसमान साफ रहने से जमीन का तापमान बहुत गिर जाता है. उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-6 डिग्री कम चल रहा है.

10:37 AM (18 मिनट पहले)

IMD Weather Alert: इन राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी

Posted by :- Sana Zaidi

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जहां अगले दो दिनों तक भीषण ठंड (Severe cold wave) और बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है.

10:33 AM (22 मिनट पहले)

Delhi Temperature Down: शीतलहर के बीच दिल्ली में क्यों बढ़ रही ठंड?

Posted by :- Sana Zaidi

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण बढ़ने के दो मुख्य कारण तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति है. तापमान में गिरावट से ठंडी हवा भारी हो जाती है और जमीन के करीब बैठ जाती है. यह हवा धूल और धुएं के कणों (PM2.5 और PM10) को ऊपर नहीं जाने देती, जिससे प्रदूषण की एक मोटी चादर बन जाती है.

10:27 AM (28 मिनट पहले)

Delhi-NCR AQI Today: दिल्ली में कई जगहों का AQI 300 के पार

Posted by :- Sana Zaidi

दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग परेशान हैं तो वहीं, दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 293 दर्ज किया गया, लेकिन कई इलाकों पर AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है.

10:24 AM (32 मिनट पहले)

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर

Posted by :- Sana Zaidi

 

10:18 AM (37 मिनट पहले)

Delhi NCR Weather:दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी

Posted by :- Sana Zaidi

मौसम विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) के लिए दो दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर तक की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर में आज (मंगलवार), 13 जनवरी के लिए ऑरेंज जबकि 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

