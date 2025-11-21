scorecardresearch
 

Feedback

कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह! दिल्ली में खरगे ने विधायकों से की मुलाकात, शिवकुमार बोले- मुझे कुछ नहीं पता

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक के विधायकों से बिना पूर्व सुरक्षा सूचना के मुलाकात की. डीके शिवकुमार ने विधायकों के दिल्ली जाने के बारे में कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है. दस विधायकों का दौरा कर्नाटक में पावर-शेयरिंग को लेकर दबाव बढ़ाने के संकेत देता है.

Advertisement
X
कर्नाटक में पावर-शेयरिंग को लेकर फिर उठापटक (File Photo: India Today)
कर्नाटक में पावर-शेयरिंग को लेकर फिर उठापटक (File Photo: India Today)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक के कई विधायकों से अपने आवास पर मुलाकात की. यह मुलाकात विधायकों की इच्छा पर बुलाई गई थी. हालांकि, इस बैठक के बारे में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया गया था, जिसके कारण गेट पर कुछ बदलाव हुआ. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने बाद में सभी विधायकों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनीं. इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधायकों के दिल्ली दौरे पर अनभिज्ञता जताई.

डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें विधायकों के दिल्ली दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता. मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है. मैंने किसी से नहीं पूछा है और मैं कुछ नहीं जानता." शिवकुमार ने यह भी कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

CM of Jharkhand and Deputy CM of Karnataka.
झारखंड CM के नाम पर फेक कॉल! कर्नाटक डिप्टी CM और उनकी पत्नी को परेशान कर रहा था शातिर 
31 ब्लैकबक की मौत के बाद अन्य चिड़ियाघर में भी एहतियात बढ़ाने के निर्देश जारी (Photo: ITG/ Sagay Raj)
4 दिन में 31 की मौत... कर्नाटक का चिड़ियाघर ही बना काले हिरणों का 'कब्रगाह' 
DK Shivakumar
'आलाकमान पूछेगा तो अपनी बात रखूंगा', कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार  
Siddaramaiah MUDA case
कर्नाटक: CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! इस मामले में लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट  
कर्नाटक कांग्रेस में अंतर्कलह बना हुआ है. (Photo: PTI)
कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान? दिल्ली पहुंचे शिवकुमार समर्थक विधायक, CM बदलने की मांग 

खरगे आवास पर सुरक्षा संबंधी बदलाव...

कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें बुलाया गया. हालांकि, बैठक के संबंध में सुरक्षा कर्मियों को पहले से सूचित नहीं किया गया था. इसी कारण, खरगे के आवास के गेट पर कुछ बदलाव किए गए. खरगे ने बाद में सभी विधायकों से मिलकर उनकी बातों को ध्यान से सुना.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान? दिल्ली पहुंचे शिवकुमार समर्थक विधायक, CM बदलने की मांग

सीएम पद पर शिवकुमार का रुख

मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, डीके शिवकुमार ने खुशी जताई. उन्होंने कहा, "बहुत खुश हूं, किसने मना किया. किसी ने सवाल नहीं उठाया. पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे. हम सभी मिलकर काम करेंगे."

कर्नाटक कांग्रेस में सब ठीक नहीं?

कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार कैंप के दस कांग्रेस MLA गुरुवार को दिल्ली पहुंचे, जिससे कर्नाटक में लंबे वक्त से चल रहे पावर-शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया जा सके. यह नया मंथन ऐसे वक्त में हुआ है, जब सिद्धारमैया सरकार आज अपने 2.5 साल पूरे कर रही है, यह वह मिड-टर्म पॉइंट है, जिसके आसपास लीडरशिप रोटेशन की बात लंबे समय से चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement