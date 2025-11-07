दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की बदल गई टाइमिंग, प्रदूषण-भीड़ कम करने के लिए CM रेखा का फैसला

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण और भीड़ कम करने के इरादे से सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है. सरकार ने सड़कों पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए भी यह फैसला लिया गया है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह दस बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. इसके साथ ही नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे. बता दें कि पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया गया है.