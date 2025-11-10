scorecardresearch
 

'पेट में घुसे कंक्रीट के टुकड़े, कुछ की आंतें बाहर आईं', दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने क्या बताया

दिल्ली ब्लास्ट के मरीजों का एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा इलाज (Photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट के मरीजों का एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा इलाज (Photo: ITG)

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ. इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत की खबर है. करीब 24 लोगों का इलाज जारी है. इस हादसे के शिकार लोगों का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में किया जा रहा है. अस्पताल के डॉक्टर मनीष झा ने आजतक को बताया कि 30 से अधिक घायल लोगों को अस्पताल लाया गया था. इनमें से 10 की मौत हो चुकी है. जबकि 20 से अधिक का इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: Delhi Red Fort Explosion LIVE: 'घटना की हर एंगल से होगी जांच, मैं मौके पर जा रहा हूं', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले गृहमंत्री अमित शाह

एलएनजेपी के डॉक्टर ने क्या बताया

डॉक्टर ने बताया कि घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक है और शरीर पूरी तरह झुलस गया है. कई घायलों के शरीर में छर्रे और कंक्रीट के टुकड़े जगह-जगह घुसे हैं. डॉक्टर्स के मुताबिक अधिकतर घायलों के पेट और पैरों में छर्रे लगे हैं. कुछ लोगों की आंतें भी बाहर आ गई हैं. जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि शरीर के अंदर घुसे छर्रे निकाल कर जांच एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं. ताकि पता लगाया जा सके कि विस्फोट में किन रसायनों का इस्तेमाल किया गया और मॉड्यूल क्या था.

यह भी पढ़ें: 'घटना की हर एंगल से जांच, सारे CCTV खंगाले जा रहे', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह

दिल्ली पुलिस ने बताया कैसे हुआ हादसा

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि 'शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर एक धीरे चल रही कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी, तभी उसमें अचानक विस्फोट हुआ. धमाके की वजह से आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. सभी एजेंसियां - फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है.' 

गोलचा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना की जानकारी ली है. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वो खुद घटनास्थल पर जाएंगे.

TOPICS:

लेटेस्ट

