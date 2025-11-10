Delhi Red Fort Explosion LIVE: लाल किले के पास धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत, 24 घायल, अमित शाह ने IB चीफ से की बात

Delhi Red Fort LIVE Updates: दिल्ली सोमवार शाम अचानक एक डरावनी आवाज से दहल उठी, जब लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ. यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, एक पल में कार आग के गोले में बदल गई और उससे उठी लपटों ने बगल में खड़ी करीब सात से आठ गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं.
धमाका शाम 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू लिया है.
धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमाका कार में लगी सीएनजी से हुआ या इसमें किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग हुआ.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने IB चीफ तपन डेका से लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर बातचीत की है.
लाल किले के पास हुए धमाके के बाद अब सीआरपीएफ (CRPF) के डीआईजी किशोर प्रसाद मौके पर पहुंच गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें पहले से ही क्षेत्र में तैनात हैं और हालात का जायज़ा ले रही हैं.
घटनास्थल पर पहुंचने से पहले डीआईजी किशोर प्रसाद ने कहा, “अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. मैं फिलहाल मौके पर जा रहा हूं, स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.”
लाल किले के पास हुए धमाके का असर इतना तेज था कि मेट्रो स्टेशन की शीशे चकनाचूर हो गए. धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, धमाके की आवाज कई मीटर तक सुनी गई, और कंपन इतना तेज था कि पास खड़ी गाड़ियों के अलार्म अपने-आप बज उठे.
लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के पुर्जे उड़कर दूर-दूर तक फैल गए. आसपास का इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा और सड़क पर मलबा बिखर गया.
दिल्ली के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक ने बताया, “हमें सूचना मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है. हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सात यूनिट भेजी गईं. शाम 7 बजकर 29 मिनट पर आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया.”
उन्होंने आगे कहा कि “संभावना है कि इस धमाके में कुछ लोग घायल हुए हैं या हताहत हुए हैं. फिलहाल हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी है.”
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने ANI से बातचीत में बताया कि डीजीपी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्यभर में संवेदनशील धार्मिक स्थलों, जिलों और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाए.
उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और राज्य के सभी जिलों की पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. लखनऊ मुख्यालय से आदेश जारी कर संवेदनशील इलाकों में गश्त और चेकिंग बढ़ाने को कहा गया है. पुलिस को हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं.
घायलों की संख्या में इजाफा हो गया है. घायलों की संख्या 24 पहुंच गई है.
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. पूरे इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है, और जांच टीमें मौके पर साक्ष्य जुटा रही हैं.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें और खिड़कियां तक हिल गईं. एक स्थानीय निवासी ने ANI से बात करते हुए बताया, “जब हमने सड़क पर किसी का हाथ पड़ा देखा, तो हम बिल्कुल सन्न रह गए. यह नजारा ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हम सब डर गए और इधर-उधर भागने लगे.”
दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका में 8 लोगों की मौत हो गई है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस धमाके में 12 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, घायलों की संख्या में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है.
धमाके में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. 8 शव LNJP अस्पताल लाए गए हैं.
दिल्ली पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेरकर सील कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की विशेष टीम को भी मौके पर भेजा गया है.
धमाके में घायल हुए कई लोगों को LNJP (लोक नायक जयप्रकाश नारायण) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस धमाके में कई लोगों की घायल होने की खबर है.
दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी ने आजतक से बातचीत के दौरान कहा कि अभी इस धमाके को लेकर जानकारियां आ रही हैं. अभी ये पुष्टि नहीं कि जा सकती है कि ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हैं. जानकारियां आने पर साझा की जाएंगी.
लाल किले के मेट्रो स्टेशन संख्या दो के पास शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है.