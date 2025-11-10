scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Delhi Red Fort Explosion LIVE: लाल किले के पास धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत, 24 घायल, अमित शाह ने IB चीफ से की बात

aajtak.in | 10 नवंबर 2025, 8:25 PM IST

Delhi Car Blast LIVE Updates: दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके ने राजधानी को हिला कर रख दिया है. इस हादसे में आठ व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं.

लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका (Photo: ITG) लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका (Photo: ITG)

Delhi Red Fort LIVE Updates: दिल्ली सोमवार शाम अचानक एक डरावनी आवाज से दहल उठी, जब लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ. यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, एक पल में कार आग के गोले में बदल गई और उससे उठी लपटों ने बगल में खड़ी करीब सात से आठ गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं.

धमाका शाम 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू लिया है.

धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमाका कार में लगी सीएनजी से हुआ या इसमें किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग हुआ.

लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट के लिए आजतक के इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें. इस पेज पर आपको सभी नई जानकारियां सबसे पहले और लगातार मिलती रहेंगी.

8:25 PM (एक मिनट पहले)

Delhi Red Fort Blast Live: अमित शाह ने IB चीफ से की बात

Posted by :- Anurag

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने IB चीफ तपन डेका से लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर बातचीत की है.

8:22 PM (3 मिनट पहले)

Delhi Red Fort Blast Live: CRPF के DIG किशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे, बोले – ‘अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी’

Posted by :- Anurag

लाल किले के पास हुए धमाके के बाद अब सीआरपीएफ (CRPF) के डीआईजी किशोर प्रसाद मौके पर पहुंच गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें पहले से ही क्षेत्र में तैनात हैं और हालात का जायज़ा ले रही हैं.

घटनास्थल पर पहुंचने से पहले डीआईजी किशोर प्रसाद ने कहा, “अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. मैं फिलहाल मौके पर जा रहा हूं, स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.”

 

8:21 PM (5 मिनट पहले)

Delhi Red Fort Blast Live: धमाके का असर, शीशें चकनाचूर

Posted by :- Anurag

लाल किले के पास हुए धमाके का असर इतना तेज था कि मेट्रो स्टेशन की शीशे चकनाचूर हो गए. धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, धमाके की आवाज कई मीटर तक सुनी गई, और कंपन इतना तेज था कि पास खड़ी गाड़ियों के अलार्म अपने-आप बज उठे. 

इनपुट: सुशांत मेहरा

8:17 PM (9 मिनट पहले)

Red Fort 2025 Blast Live: लाल किले के पास धमाके का असर - कार के पुर्जे उड़कर दूर-दूर तक बिखरे, मौके पर तबाही का मंजर

Posted by :- Anurag

लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के पुर्जे उड़कर दूर-दूर तक फैल गए. आसपास का इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा और सड़क पर मलबा बिखर गया.

 

8:15 PM (11 मिनट पहले)

Red Fort Explosion Updates: फायर अधिकारी बोले – ‘7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, आग पर काबू पा लिया गया’

Posted by :- Anurag

दिल्ली के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक ने बताया, “हमें सूचना मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है. हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सात यूनिट भेजी गईं. शाम 7 बजकर 29 मिनट पर आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया.”

उन्होंने आगे कहा कि “संभावना है कि इस धमाके में कुछ लोग घायल हुए हैं या हताहत हुए हैं. फिलहाल हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी है.”

 

8:13 PM (13 मिनट पहले)

Red Fort Explosion Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर, सभी जिलों में सुरक्षा बढ

Posted by :- Anurag

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने ANI से बातचीत में बताया कि डीजीपी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्यभर में संवेदनशील धार्मिक स्थलों, जिलों और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाए.

उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और राज्य के सभी जिलों की पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. लखनऊ मुख्यालय से आदेश जारी कर संवेदनशील इलाकों में गश्त और चेकिंग बढ़ाने को कहा गया है. पुलिस को हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

8:11 PM (15 मिनट पहले)

Red Fort Explosion Live: घायलों की संख्या 24 पहुंची

Posted by :- Anurag

घायलों की संख्या में इजाफा हो गया है. घायलों की संख्या 24 पहुंच गई है.

8:07 PM (18 मिनट पहले)

Delhi Car Blast LIVE updates: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद

Posted by :- Anurag

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. पूरे इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है, और जांच टीमें मौके पर साक्ष्य जुटा रही हैं.
 

 

8:05 PM (20 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: चश्मदीद बोले – ‘सड़क पर किसी का हाथ पड़ा देखा तो हम दंग रह गए’

Posted by :- Anurag

स्थानीय लोगों के मुताबिक, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें और खिड़कियां तक हिल गईं. एक स्थानीय निवासी ने ANI से बात करते हुए बताया, “जब हमने सड़क पर किसी का हाथ पड़ा देखा, तो हम बिल्कुल सन्न रह गए. यह नजारा ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हम सब डर गए और इधर-उधर भागने लगे.”


 

8:03 PM (22 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: धमाके में 8 की मौत और 12 घायल

Posted by :- Anurag

दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका में 8 लोगों की मौत हो गई है. इस धमाके से जुड़ी पूरी खबर को आप यहां कल्कि कर पढ़ सकते हैं - धमाके से इलाके में मचा हड़कंप

8:00 PM (26 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: धमाके में दर्जनभर लोग घायल

Posted by :- Anurag

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस धमाके में 12 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, घायलों की संख्या में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है.

7:56 PM (30 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: 8 शव LNJP अस्पताल लाए गए

Posted by :- Anurag

धमाके में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. 8 शव LNJP अस्पताल लाए गए हैं.
 

7:53 PM (32 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: NSG टीम मौके पर रवाना

Posted by :- Anurag

दिल्ली पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेरकर सील कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की विशेष टीम को भी मौके पर भेजा गया है. 
 

7:52 PM (34 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: कई घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया

Posted by :- Anurag

धमाके में घायल हुए कई लोगों को LNJP (लोक नायक जयप्रकाश नारायण) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस धमाके में कई लोगों की घायल होने की खबर है.
 

7:50 PM (36 मिनट पहले)

Delhi Car Blast live updates: दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी बोले - जानकारियां जुटाई जा रही हैं

Posted by :- Anurag

दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी ने आजतक से बातचीत के दौरान कहा कि अभी इस धमाके को लेकर जानकारियां आ रही हैं. अभी ये पुष्टि नहीं कि जा सकती है कि ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हैं. जानकारियां आने पर साझा की जाएंगी. 
 

7:46 PM (40 मिनट पहले)

Delhi Red Fort Blast Live: शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ विस्फोट

Posted by :- Anurag

लाल किले के मेट्रो स्टेशन संख्या दो के पास शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है. 

