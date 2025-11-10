'घटना की हर एंगल से जांच, सारे CCTV खंगाले जा रहे', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए ब्लास्ट के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गय. धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा- आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली के लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में एक धमाका हुआ. इस धमाके से कुछ पैदल यात्रियों को चोटें आईं और कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा.

और पढ़ें

क्या बोले- गृहमंत्री अमित शाह

उन्होंने कहा- प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ लोगों की जान चली गई है. धमाके की सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमें, साथ ही एफएसएल ने अब गहन जांच शुरू कर दी है. सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं. मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच के प्रभारी से भी बात की है.



दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच के प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तत्काल जांच की जाएगी और हम परिणामों को जनता के समक्ष रखेंगे. मैं जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रहा हूं और तुरंत अस्पताल का भी दौरा करूंगा."



दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट

दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है. सरकार की ओर से सभी ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. खासतौर पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों में विशेष चौकसी बरतने के आदेश जारी किए गए हैं

---- समाप्त ----