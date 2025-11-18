'ये भटके हुए लोग हैं...', दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर के वीडियो पर बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद

कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए हमलावरों को भटका हुआ युवा बताया है. उन्होंने कहा कि आप मासूम लोगों को मार रहे हैं- ये इस्लाम नहीं सिखाता. उनके इस बयान से सियासी घमासान शुरू हो गया है. साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.

आत्मघाती हमलावर उमर मोहम्मद नबी की हमले से पहले की सामने आई वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेसी सांसद ने कहा कि जो वीडियो आया है मैं उससे सहमत नहीं हूं. ये जो कहा जा रहा है कि उसने फिदायीन हमले को जस्टिफाई किया- खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम में काबिल-ए-कबूल नहीं है, हराम है. आप मासूम लोगों को मार रहे हो, ये इस्लाम नहीं सिखाता. ये भटके हुए लोग हैं और इनसे इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं होती, न ही ये इस्लाम का रास्ता है.

'देश से प्यार करना सिखाता है धर्म'

उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है. इसलिए ऐसा करके और ऐसा कहकर आप देश के खिलाफ हैं. इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है और ये गुमराह लोग हैं. इन गुमराह लोगों की बातें इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर सकतीं.

इमरान मसूद के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है और लोग सोशल मीडिया पर उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे आतंकवाद को संरक्षण देने वाला बयान करार दिया है.

यही है कांग्रेस का असली चेहरा

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'कांग्रेस का असली चेहरा फिर बेनकाब हुआ. 12 मासूमों की हत्या करने वाले आतंकवादी को कांग्रेस सांसद ‘भटका हुआ युवक’ बता रहे हैं. यही कारण है कि देश कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता.'

उन्होंने कहा कि इमरान से पहले हुसैन दलवई, चिदंबरम, महबूबा मुफ़्ती, तारिक अनवर, सपा के अबू आज़मी ने आतंकवादियों को निर्दोष बताया था या परिस्थितियों को ज़िम्मेदार बताकर उनके कृत्यों को सही ठहराया था. यह वोटबैंक नीति को राष्ट्र नीति से ऊपर रखने के अलावा और कुछ नहीं है. कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है.अफजल, याकूब और बटला के आतंकवादियों का बचाव करने से लेकर नक्सलियों को बचाने और उमर के कृत्यों को सही ठहराने तक.

वहीं कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने निजी तौर पर कहा कि इमरान मसूद ने आतंकवाद की निंदा ही की है, न कि उसे जायज ठहराया.

दरअसल, मंगलवार सुबह दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी मोहम्मद उमर नबी का हमले से पहले का नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है.

