Cyclone Asani का असर: ओडिशा की ओर बढ़ रहा चक्रवात, आंध्र में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, खाली कराए जा रहे तटीय इलाके

Cyclone Asani Latest Updates Today 10th May: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात असानी के असर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से तूफान की चेतावानी को देखते हुए ओडिशा सरकार अलर्ट पर है.

मौसम विभाग ने क्या दी चेतावनी?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवात असानी के 10 मई की रात तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से जारी की गई बुलेटिन में बताया गया है कि चक्रवात उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ सकता है और ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है.

The Severe CS ‘Asani’ over Westcentral and adjoining southwest BoB moved west-northwestwards and lay centered at 2330 hours IST of yesterday over westcentral and adjoining southwest BoB 330 km southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 350 km south-southeast of Visakhapatnam. pic.twitter.com/CSapgUpsVO