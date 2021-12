Cyclone Jawad: पुरी तट से टकराने से पहले कमजोर पड़ा तूफान जवाद! ओडिशा-बंगाल में बारिश

Cyclonic Storm Jawad Latest Updates: चक्रवाती तूफान 'जवाद' पुरी तट से टकराने से पहले ही कमजोर पड़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान जवाद के रविवार (05 दिसंबर) दोपहर तक पुरी के तट से टकराने के आसार हैं.

तूफान के कारण मौसमी गतिविधियों से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आज (रविवार) यानी 05 दिसंबर को भारी बारिश (Heavy Rain) होगी.

The DD lay centered at 0530hrs IST of 05th Dec, over northwest & adjoining westcentral BoB near Lat18.2°N, Long85.4°E, about 130km SSE of Gopalpur. Likely to move north-northeast wards, weaken further into a Depression and reach Odisha coast near Puri around noon of today. pic.twitter.com/vEqvsiddnW