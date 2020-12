Cyclone Burevi Live: तमिलनाडु-केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, NDRF की टीमें तैनात

बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बुरेवी (Cyclonic Storm Burevi) का रूप लिया है. मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 2 दिसंबर को चक्रवात बुरेवी श्रीलंकाई तट को पार कर सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के तमिलनाडु पहुंचने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि चक्रवात बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आस-पास के इलाके की ओर आने की आशंका है. चक्रवात बुरेवी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पम्बन के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा.

Cyclone Storm "Burevi" lay centered about 330 km Esat-Southeast of https://t.co/grfj6Lbre3 cross Sri Lanka coast close to Trincomalee on 2 Dec. evening/night. To emerge into Gulf of Mannar on 3rd Dec. morning & cross south TN between Kanniyakumari and Pamban on 4th early morning. pic.twitter.com/COgcW1R0AD — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 1, 2020



मौसम विभाग ने तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है. चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है.

NDRF की टीम अलर्ट

चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु, कन्याकुमारी और केरल के तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (NDRF) की टीमों को तैयार रखा गया है.

Teams of National Disaster Response Force (NDRF) deployed at Kanniyakumari, Tamil Nadu and Alappuzha, Kerala, in view of #CycloneBurevi



(Photo source: NDRF) https://t.co/WMhC65b8jR pic.twitter.com/WFUDbaeBrt — ANI (@ANI) December 2, 2020

जिन इलाकों में तेज बारिश की संभवना है उनमें दक्षिण-उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण-उत्तर केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ इलाके शामिल हैं.

Tamil Nadu: Cyclone warning cage mounted at Pamban bridge, in view of cyclonic storm 'Burevi'.(1.12)



'Burevi' to cross SL coast close to Trincomalee on Dec 2 evening/night, emerge into Gulf of Mannar on Dec 3 morning & cross south TN b/w Kanyakumari & Pamban on 4th early morning pic.twitter.com/TxVeV8wasW — ANI (@ANI) December 1, 2020



मौसम विभाग ने केरल में 2-3 दिसंबर को भारी बारिश का अनुमान जताते हुए 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा और अलप्पुझा शामिल हैं. जबकि कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.