Cyclone Asani Live: तूफान के असर से समंदर में उठ रहीं लहरें, चक्रवात 'असानी' के कारण 10 फ्लाइट्स रद्द

चक्रवाती असानी के असर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम औप ओडिशा के तट पर तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग (IMD) की ओर से तूफान की चेतावानी को देखते हुए ओडिशा सरकार अलर्ट पर है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवात असानी के 10 मई की रात तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है.

