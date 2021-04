Coronavirus Vaccination: वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां पढ़ें अपॉइंटमेंट से जुड़ी सारी जानकारी

Vaccination Latest Updates: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. देश में 01 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा. बता दें कि CoWIN और आरोग्या सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है. आगे बढ़ने के साथ ही बता दें कि पहले ही दिन 18 से 44 वर्ष के करीब 1.32 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर किया है. इसकी जानकारी आरोग्य सेतु ने ट्वीट कर दी है.

क्या 28 अप्रैल से ही बुक हो सकती है वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट?

रजिस्ट्रेशन के लिए ही लिंक को खुला गया है. अभी अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन के लिए समय एक मई से तय किया जाएगा.

क्या अपॉइंटमेंट के बिना वैक्सीनेशन होगा?

सरकार का कहना है कि नागरिकों को अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन से पहले खुद को रजिस्टर करना चाहिए और अपने अपॉइंटमेंट को निर्धारित करना चाहिए. ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन या वॉक-इन सुविधा फिलहाल 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के निजी अस्पतालों में अनुमति नहीं है.

कैसे मिलेगा अपॉइंटमेंट?

1 मई को कितने वैक्सीनेशन केंद्र तैयार हैं, इसके आधार पर राज्य सरकार के केंद्रों और निजी केंद्रों पर अपॉइंटमेंट तय किया जाएगा.

नहीं मिला अपॉइंटमेंट तो क्या करें?

@mygovindia ने ट्वीट किया करते हुए बताया कि प्रत्येक वैक्सीनेशन केंद्र के लिए न्यूनतम आयु वैक्सीनेशन केंद्र के नाम के साथ प्रदर्शित की गई है. 18 प्लस के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध हैं, जहां उपलब्ध नहीं है वहां, स्लॉट जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे. यदि स्लॉट वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, तो कृपया कुछ समय बाद फिर से देखें.

