मुंबई: वैक्सीन की किल्लत के बीच सेंटर्स पर भारी भीड़, बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंच रहे बुजुर्ग

देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वैक्सीनेशन का काम भी जारी है. गुरुवार सुबह मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी. ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहां लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं. हालांकि, सेंटर पर अभी भी वैक्सीन की कमी है.



सुबह नौ बजे के करीब वैक्सीनेशन सेंटर ने लोगों को बताया कि उनके पास 5 हजार डोज ही है, ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. लाइन में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है.

वहीं, एक व्यक्ति का कहना है कि वो अभी ही वैक्सीन लगवा लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में किस तरह के हालात बनते हैं, उसका कुछ पता नहीं है.

आपको बता दें कि बीएमसी द्वारा बीती रात ही वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट जारी की गई थी. बीएमसी के कुल 66 वैक्सीनेशन सेंटर आज काम कर रहे हैं, साथ ही नौ प्राइवेट सेंटर्स पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है. हालांकि, कई सेंटर्स 12 बजे के बाद ही ऑपरेशनल हो पाएंगे.

बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर ना निकलें, वरना भीड़ हो सकती है. सिर्फ मुंबई के एक सेंटर नहीं बल्कि कई सेंटर्स का हाल यही है. कई सेंटर्स के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं.



आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऐसे में कई सेंटर्स पर कुछ वक्त ही टीका लग रहा है. मंत्री का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता पर उनका कंट्रोल नहीं है.

मुंबई में ये पहली बार नहीं है जब वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हों. ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी कई बार वैक्सीन की कमी के कारण टीका लगना रद्द हुआ है.



At the BKC jumbo vaccination centre some time back. #VaccinationDrive senior citizens were given priority and taken in first. 5,000 doses at the centre today. Drive to start at 12 noon pic.twitter.com/hX1XWUJ2t4