Corona Updates: कोरोना मामलों में गिरावट, 70 दिन में दोगुना हो रहे केस

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले 73 लाख के पार जा चुके हैं. यहां वर्तमान में 8 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है. वहीं, 63.8 लाख लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं. देश में 1.11 लाख लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक कल यानी 14 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 9,12,26,305 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,36,183 सैंपल की टेस्टिंग कल हुई.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की डबलिंग टाइम तेजी से बढ़कर 70.4 दिन हो गया है. अगस्त महीने के बीच में ये 25.5 दिन था. यानी पहले जो कोरोना के मामले 25 दिनों में दोगुने हो रहे थे अब उसमें 70 दिन लग रहे हैं.

गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के आंकड़े...

India reports a spike of 67,708 new #COVID19 cases & 680 deaths in the last 24 hours. Total case tally stands at 73,07,098 including 8,12,390 active cases, 63,83,442 cured/discharged/migrated cases & 1,11,266 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/a3tEOsM8Zs

महाराष्ट्र में 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत कई और गतिविधियों को छूट दे दी गई है. इसमें सबसे अहम मेट्रो सेवा है जो आज से शुरू हो रही है लेकिन यात्रियों को आने-जाने की सुविधा 19 अक्टूबर से मिलेगी. हालांकि, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी अभी बरकरार है. इस बीच 50 फीसदी शिक्षकों को स्कूल बुलाने की अनुमति दे दी गई है. मेट्रो के अलावा पब्लिक लाइब्रेरी को भी शर्तों के साथ छूट दी गई है. रियायतों के अलावा उद्धव सरकार ने मास्क की कीमतों पर भी नया आदेश निकाला है. इसके तहत एन-95 मास्क अब 19 से लेकर 49 रुपए तक में ही बेचे जा सकेंगे.

11,36,183 samples were tested for #COVID19 yesterday. Total 9,12,26,305 samples tested in the country up to October 14: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/oziYR59z9l

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल है. बीते 24 घंटे में राजधानी में 3324 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 मरीजों की मौत हो गई. यहां अब तक कुल 5898 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है. दिल्ली का रिकवरी रेट 91 फीसदी से ऊपर है. राजधानी में कोरोना के कुल मामले 3,17,548 हो गए हैं, जिसमें 2,89,747 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 21,903 केस एक्टिव हैं.

India's doubling time has sharply increased to 70.4 days (it was 25.5 days in mid-August). This indicates a substantial fall in the daily new cases and the consequent increase in time taken to double the total cases: Ministry of Health pic.twitter.com/LjRfiH9QiR