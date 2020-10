Corona Updates: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 74 लाख के पार, 65 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक

देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74 लाख के पार पहुंच गई है. भारत में कोरोना रिकवरी दर (Recovery Rate) तेजी से बढ़ने के साथ एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 65 लाख से अधिक मरीज कोरोना (Coronavirus) को मात देकर ठीक हो चुके हैं. जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर 88 प्रतिशत हो गई है. भारत में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 80 हजार से कम है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 74 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 65 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं. जबकि अब तक कुल 1,12,998 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को जनवरी में एक से बढ़ाकर वर्तमान में 9.32 करोड़ से अधिक कर दिया है. हाई टेस्टिंग की वजह से पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आई है. इस समय पॉजिटिविटी रेट 8% से नीचे आ गया है.

#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona



India has exponentially scaled up its TESTING capacity from one in January to more than 9.32 cr at present.



The very high testing has resulted in the continuous falling POSITIVITY RATE.



It has now fallen below 8%. pic.twitter.com/HBhQuIfxkf