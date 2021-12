शशि थरूर ने बीजेपी पर हमले के लिए लिखा नया शब्द- Allodoxaphobia, जानिए क्या है मतलब

Allodoxaphobia Meaning: अपनी अंग्रेजी से लोगों को डिक्शनरी निकालने पर मजबूर करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने बीजेपी पर हमला बोलने के लिए एक और नए शब्द का इस्तेमाल किया है. बीजेपी पर हमला करते हुए शशि थरूर ने 'Allodoxaphobia' शब्द को ट्वीट किया. रविवार को इस शब्द को ट्वीट करते हुए थरूर ने इसे 'word of the day' बताया.

शशि थरूर ने न सिर्फ इस शब्द को ट्वीट किया, बल्कि इसका मतलब भी बताया. उन्होंने बताया कि Allodoxaphobia शब्द का मतलब होता है 'विचारों का बेवजह डर.'

इस शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका उदाहरण देते हुए थरूर ने लिखा, 'यूपी में बीजेपी की सरकार लोगों पर देशद्रोह और यूएपीए के केस दर्ज कर रही है, क्योंकि वो Allodoxaphobia से ग्रसित है.'

Word of the day, indeed of the last seven years: *Allodoxaphobia*



Meaning: an irrational fear of opinions.



Usage: “The BJP government in UP slaps sedition& UAPA cases on people because its leadership suffers from allodoxaphobia.”

(Greek: Allo=different, doxo=opinion,phobos=fear