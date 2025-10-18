scorecardresearch
 

Feedback

'महागठबंधन जैसा कोई भ्रम नहीं...', अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान

चिराग पासवान ने एनडीए की एकता और ताकत पर जोर देते हुए कहा कि गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है. महागठबंधन पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया और कहा कि उसमें विरोधी प्रत्याशी एक-दूसरे के खिलाफ हैं. चिराग ने चुनाव प्रचार को मजबूत करने पर चर्चा की.

Advertisement
X
चिराग पासवान ने पटना में अमित शाह से मुलाकात की है. (Photo- Screengrab)
चिराग पासवान ने पटना में अमित शाह से मुलाकात की है. (Photo- Screengrab)

चिराग पासवान ने पटना के एक होटल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए हुई. चिराग पासवान ने कहा कि उनकी गठबंधन की खासियत और ताकत यह है कि सभी सहयोगी दल एक-दूसरे के हाथ पकड़कर मिलकर काम कर रहे हैं और एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है.

चिराग पासवान ने बताया कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बार बिहार आ चुके हैं, जिससे चुनावी प्रचार को मजबूती मिली है. मुलाकात में उन्होंने आगामी चुनाव प्रचार और रणनीति पर चर्चा की.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "एनडीए ने अपने सभी 5 सहयोगियों का सम्मान किया है और बातचीत पूरी की है. सभी 243 उम्मीदवारों के नामांकन स्पष्ट हैं. सभी 243 उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हैं. महागठबंधन जैसा कोई भ्रम नहीं है... हमने अपना अभियान तब शुरू कर दिया है जब महागठबंधन एक-दूसरे के दावों को रद्द करने की कोशिश कर रहा है..."

सम्बंधित ख़बरें

bihar election jdu bjp chirag paswan 243 NDA candidates declared
चिराग पासवान की पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, NDA के सभी 243 उम्मीदवार घोषित 
हम दूसरों की कमजोरी पर नहीं, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं:अमित शाह
'लालू राज की वापसी मतलब 21वीं सदी में जंगलराज की एंट्री', व‍िपक्ष पर बरसे अमित शाह 
जेडीयू का नारा साफ- 2025 में फिर से नीतीश, विपक्ष ने 'फिनिश' का झंडा उठाया
महागठबंधन से CM कौन बनेगा? कांग्रेस प्रवक्ता को JDU-BJP ने घेरा, मिला ये जवाब 
Ravishankar Prasad
'बड़े मकसद के लिए त्याग...', बिहार सीट बंटवारे को लेकर ऐसा क्यों बोल गए रविशंकर प्रसाद? 
Chirags question: Who is instigating a conflict with Nitish?
बिहार NDA में घमासान! सीटों पर फंसे चिराग, नीतीश से कौन करा रहा झगड़ा? 

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: भाकपा (माले) ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, जानें किसे कहां से मिला टिकट

लोग तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेंगे- चिराग

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि महागठबंधन अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहा है, जिससे उसमें गड़बड़ी और भ्रम नजर आ रहा है. उन्होंने कहा, "कौन कहता है कि तेजस्वी यादव का नाम (सीएम उम्मीदवार के रूप में) पक्का है, जबकि गठबंधन भी नहीं कह रहा कि तेजस्वी पक्का है. लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे. जिस गठबंधन में इतने आंतरिक झगड़े हों, वह बिहार का विकास नहीं कर सकता..."

Advertisement

चिराग पासवान ने महागठबंधन को बताया "लठबंधन"

चिराग ने महागठबंधन को "लठबंधन" बताते हुए कहा कि ऐसे गठबंधन को संभालना मुश्किल है और वे बिहार की भलाई के लिए कैसे काम करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है. चिराग ने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है, सभी चीजें समय रहते तय कर ली गई हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी जीत का भरोसा जताया.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव 2025: पहले फेज का नामांकन खत्म, महागठबंधन में इतना सन्नाटा क्यों?

21 अप्रैल से नीतीश कुमार करेंगे रैली

इनके अलावा, चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को भी खारिज किया और कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं और चुनावी सभा कर रहे हैं. गौरतलब है कि नीतीश कुमार 21 अप्रैल से चुनाव प्रचार में उतरेंगे और बताया जा रहा है कि वह अपनी पहली सभा मुजफ्फरपुर में कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement