नियमों के उल्लंघन के आरोप के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब का बोर्ड हुआ सस्पेंड, केंद्र ने नियुक्त किया प्रशासक

राजधानी दिल्ली के जिमखाना क्लब के मौजूदा बोर्ड को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है. नियमों के उल्लंघन को लेकर लगे आरोपों के बाद NCLAT ने ये फैसला लिया है. अब मामले की पूरी जांच होने तक केंद्र द्वारा यहां पर एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है.

केंद्र सरकार की ओर से कॉरपोरेट मंत्रालय के मनमोहन जुनेजा को दिल्ली जिमखाना क्लब का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है. NCLAT ने जांच पूरी होने और नए बोर्ड के बनने तक केंद्र को ही ये क्लब हैंडओवर किया है.



सोमवार को जारी अपने आदेश में NCLAT ने कहा था कि दिल्ली जिमखाना क्लब के बोर्ड को सस्पेंड किया जाता है और मौजूदा वक्त में इसकी कमान एक प्रशासक के पास रहेगी, जो केंद्र नॉमिनेट करेगी.

Delhi: Manmohan Juneja, Officer on Special Duty, Ministry of Corporate Affairs has taken over as Administrator of the Delhi Gymkhana Club.



"Government has appointed the administrator of the Gymkhana club, as per NCLAT orders," says Raj Singh, Regional Director North India, MCA pic.twitter.com/Q6t1gIs6OJ