मीटिंग शुरू होते ही भतीजे आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, PHOTOS

BSP प्रमुख मायावती ने लखनऊ में रविवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के संगठन को मजबूत करने और विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है. बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर शामिल हुए.

बैठक में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहे. बैठक शुरू होने के साथ ही आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान मायावती ने संगठन को और सशक्त बनाने के लिए पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

संगठन को मजबूत करने पर चर्चा

बताया जा रहा है कि मायावती की इस बड़ी बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में बसपा के संगठन को मजबूत करना और नए सिरे से रणनीति बनाना है.

सूत्रों के अनुसार, मायावती ने सभी राज्यों के पदाधिकारियों से क्षेत्रीय चुनौतियों और मौके पर चर्चा की. विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पार्टी का आधार कमजोर है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करके आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है.

आकाश की वापसी से कार्यकर्ताओं में उत्साह

आकाश आनंद की मौजूदगी इस बैठक में खास मानी जा रही है, क्योंकि वापसी के बाद से पार्टी में लगातार उनका कद बढ़ रहा है. उनके मायावती के प्रति सम्मान और सक्रिय भागीदारी से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है.

बता दें कि मार्च 2025 में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव और अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाया गया था और बसपा से बाहर कर दिया था. हालांकि, निष्कासन के ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2025 में आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांग ली. इसके बाद उनकी फिर से बसपा में वापसी हो गई.

वहीं, इस बैठक को राजनीतिक गलियारों में मायावती की सक्रियता और पार्टी को पुनर्जनन करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बैठक से बाहर रखने के पीछे ये रणनीति हो सकती है कि इन राज्यों में पार्टी पहले से संगठित है और वहां अलग से प्रयास किए जा रहे हैं.

