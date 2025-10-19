scorecardresearch
 

Feedback

मीटिंग शुरू होते ही भतीजे आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, PHOTOS

रविवार को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक की. बताया जा रहा है कि बीएसपी प्रमुख की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में बसपा के संगठन को मजबूत करना और नए सिरे से रणनीति बनाना है.

Advertisement
X
मायावती ने लखनऊ में बुलाई बीएसपी की बड़ी बैठक. (photo: ITG)
मायावती ने लखनऊ में बुलाई बीएसपी की बड़ी बैठक. (photo: ITG)

BSP प्रमुख मायावती ने लखनऊ में रविवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के संगठन को मजबूत करने और विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है. बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर शामिल हुए.

बैठक में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहे. बैठक शुरू होने के साथ ही आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान मायावती ने संगठन को और सशक्त बनाने के लिए पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

संगठन को मजबूत करने पर चर्चा

सम्बंधित ख़बरें

We have 226 seats - Vishwanath Pal, BSP State President
'226 सीट हमारी है...' 2027 UP चुनाव पर बोले BSP प्रदेश अध्यक्ष 
Today, all parties are restless - BSP leader.
2027 चुनाव की तैयारी के लिए मायावती ने की अहम बैठक, देखें रिपोर्ट 
BSP chief Mayawati, joined by her nephew and political heir Akash Anand, addressed a massive blue-clad crowd in Lucknow, where a sea of supporters had gathered.
मायावती संभालेंगी संगठन, आकाश के जिम्मे युवाओं की टीम... बसपा की नई रणनीति 
Brijbhushan Sharan Singh (Photo- ITG)
पता नहीं बसपा की रैली से अखिलेश को कष्ट क्यों हो रहा? बोले बृजभूषण  
azam khan akhilesh yadav
क्या आजम खान को सपा के मार्गदर्शक मंडल में रखने की तैयारी है? 

बताया जा रहा है कि मायावती की इस बड़ी बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में बसपा के संगठन को मजबूत करना और नए सिरे से रणनीति बनाना है.

सूत्रों के अनुसार, मायावती ने सभी राज्यों के पदाधिकारियों से क्षेत्रीय चुनौतियों और मौके पर चर्चा की. विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पार्टी का आधार कमजोर है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करके आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है.

Advertisement

आकाश की वापसी से कार्यकर्ताओं में उत्साह

आकाश आनंद की मौजूदगी इस बैठक में खास मानी जा रही है, क्योंकि वापसी के बाद से पार्टी में लगातार उनका कद बढ़ रहा है. उनके मायावती के प्रति सम्मान और सक्रिय भागीदारी से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है. 

बता दें कि मार्च 2025 में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव और अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाया गया था और बसपा से बाहर कर दिया था. हालांकि, निष्कासन के ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2025 में आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांग ली. इसके बाद उनकी फिर से बसपा में वापसी हो गई.

वहीं, इस बैठक को राजनीतिक गलियारों में मायावती की सक्रियता और पार्टी को पुनर्जनन करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बैठक से बाहर रखने के पीछे ये रणनीति हो सकती है कि इन राज्यों में पार्टी पहले से संगठित है और वहां अलग से प्रयास किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement