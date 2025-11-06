scorecardresearch
 

Feedback

'Hello India... ये वीडियो आपके लिए', ब्राजील की जिस मॉडल का राहुल गांधी ने लिया नाम, उसने पूरी बात बताई!

ब्राजील की मॉडल को लेकर राहुल गांधी के दावे ने सियासत और सोशल मीडिया दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सनसनी मचा दी है. लोग गूगल सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये महिला है कौन. अब हजारों किलोमीटर दूर से इस महिला ने वीडियो बनाकर अपनी पहचान और अपना काम दोनों ही जाहिर कर दिया है.

Advertisement
X
ब्राजील की मॉडल इंडिया में अपनी चर्चा सुनकर हैरान हैं. (Photo: Video grab)
ब्राजील की मॉडल इंडिया में अपनी चर्चा सुनकर हैरान हैं. (Photo: Video grab)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी में जिस ब्राजीलियाई मॉडल का जिक्र किया था. उसका बयान आ गया है. हिन्दुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली इस महिला का नाम लरिसा है. भारत में इस महिला की चर्चा उसके लिए आठवें आश्चर्य से कम नहीं है. इस महिला का कहना है कि उसका भारत की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. उसकी तस्वीर को किसी ने स्टॉक इमेज से खरीदा है. और इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है.

इस महिला का असली नाम लरिसा है. और कभी वो मॉडलिंग किया करती थी लेकिन अब वो इस पेशे से दूर है. लेकिन इंस्टाग्राम पर वो अभी भी सक्रिय है. लरिसा का कहना है कि इस मामले के बाद उसे दर्जनों भारतीय पत्रकारों के मैसेज आ रहे हैं. 

इस महिला ने ब्राजिलियाई भाषा में इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज जारी किया है. इस मैसेज का हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Your government is illegitimate, the Chief Minister is a thief - Rahul Gandhi
ब्राजील मॉडल ने डाले 22 वोट, हरियाणा में वोट चोरी पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा 
pinki munish vote haryana
पिंकी बोली- नहीं चोरी हुआ वोट, राहुल ने दिखाए थे ब्राजील की मॉडल के फ़ोटो वाले वोटर कार्ड 
राहुल गांधी ने किया हरियाणा में 'वोट चोरी' होने का दावा (File Photo: Screengrab)
कभी सीमा, कभी स्वीटी... ब्राजीलियन मॉडल ने डाले 22 वोट: राहुल गांधी 
राहुल गांधी ने पूछा- ब्राजील की मॉडल कैसे बनी ‘भारतीय वोटर’?
कई प्रोफाइल्स में एक ही चेहरा, लिंक्डइन पर भी है राहुल की ‘मिस्ट्री ब्राजीलियन वोटर’  
Rahul Gandhi on Vote Chori
'राहुल गांधी छिपा रहे अपनी विफलता', वोट चोरी के आरोप पर रिजिजू का पलटवार 

ब्राजिलियाई महिला लरिसा ने अपनी सफाई में कहा- 

"हेलो इंडिया, मुझे भारतीय पत्रकारों के लिए एक वीडियो करने को कहा गया था. इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, मुझे भारत की राजनीति से कुछ भी लेना-देना नहीं है. मैं कभी भारत नहीं गई. मैं ब्राजील मॉडल थी और डिजिटल इंफ्लूएंशर भी हूं. मैं भारत के लोगों से प्यार करती हूं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते."

Advertisement

"देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पूरा मामला बहुत गंभीर हो चुका है कुछ भारतीय पत्रकार मुझसे जानकारी चाह रहे हैं. देखिए मैं यहां हूं. कुछ भारतीय पत्रकार मुझे खोज रहे हैं और मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं. दोस्तों मैंने सभी को इंटरव्यू दिया है, हर सवालों का जवाब दिया है." 

"आप जान लीजिए कि मैं ही वो रहस्यमयी ब्राजिलियन महिला हूं. मैं ही वो रहस्यमयी मॉडल हूं, मैं तो बस बच्चों के पीछे पड़ी हूं. बस इतना ही मामला है. अब तो मैं मॉडल भी नहीं रही, और आपके अनुसार मॉडल के बाद तो मैं अब रहस्यमयी भी हो गई हूं."

" मेर भारतीय मतदाता आपका मेरे इंस्टाग्राम पर स्वागत है, चलिए अब कुछ भारतीय फॉलोअर्स के साथ बात की जाए. ये मैं नहीं थी, समझे, ये सिर्फ मेरी तस्वीर थी. लेकिन मुझे लेकर मैं आपकी चिंता, आपकी दया भावना की तारीफ करती हूं..."

"क्या आपको लगता है कि मैं इंडियन जैसी दिखती हूं, मुझे तो लगता है कि मैं मेक्सिकन जैसी दिखती हूं"

"लेकिन मैं आप भारतीयों की दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं जो यहां मेरी कहानियां देख रहे हैं, और उन्हें भारतीय अखबारों में भेज रहे हैं और भारत के लिए अनुवाद कर रहे हैं. मुझे आपकी भाषा नहीं आती, लेकिन मैं आपकी दयालुता की सचमुच सराहना करती हूं."

Advertisement

एक अन्य वीडियो में इस महिला ने अपनी वीडियो को लेकर और भी बातें की है. 

"मैंने ये आधिकारिक वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाया है. अब मुझे भारत के कुछ शब्द भी सिखने पड़ेंगे. ये शब्द क्या हैं, मैं तो सिर्फ नमस्ते जानती हूं, और शब्द मुझे क्या सिखने चाहिए."

मैं भारत में फेमस हो जाऊंगी, क्या आप इसे यकीन कर सकते हैं, फेमस हो जाऊंगी. समझ गए न. इस मुद्दे पर इतनी ही बात करनी है. अब बहुत गंभीरता हो गई. इस मुद्दे पर मुझे इतना ही कहना है."

राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि हरियाणा में जब चुनाव हुए थे उस वक्त 25 लाख फर्जी मतदाता थे. उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का हवाला देते हुए कहा कि इस तस्वीर को 22 बार अलग अलग नामों से इस्तेमाल किया गया है. 

राहुल ने कहा, "ये महिला कौन है? ब्राजील की मॉडल है, लेकिन हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement