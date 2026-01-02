scorecardresearch
 
बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए 'एंटी-इंडिया' कनेक्शन के आरोप, उमर को ममदानी की चिट्ठी से मचा बवाल

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की ओर से उमर खालिद के समर्थन और आठ अमेरिकी सांसदों के भारतीय राजदूत को पत्र लिखे जाने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका से भारत विरोधी साजिश रची जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका है. बीजेपी ने राहुल गांधी की 2024 में अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोवस्की और इल्हान ओमार से मुलाकात को तथाकथित ‘एंटी-इंडिया कनेक्शन’ का सबूत बताया.

बीजेपी ने राहुल गांधी की अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोवस्की के साथ फोटो शेयर की है. (Photo: ITG)
बीजेपी ने राहुल गांधी की अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोवस्की के साथ फोटो शेयर की है. (Photo: ITG)

न्यूयॉर्क के नवनियुक्त मेयर जोहरान ममदानी की ओर से जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद के समर्थन के बाद और आठ अमेरिकी सांसदों के भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर खालिद के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग करने के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए. बीजेपी ने दावा किया कि अमेरिका की धरती से भारत विरोधी साजिश रची जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका है.

बीजेपी ने साल 2024 में राहुल गांधी और अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोवस्की की मुलाकात का हवाला देते हुए इसे कांग्रेस नेता के कथित 'एंटी-इंडिया' कनेक्शन का सबूत बताया. जेनिस शाकोवस्की उन्हीं सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को जमानत देने की मांग भारत सरकार से की है.

प्रदीप भंडारी ने शेयर की राहुल गांधी की फोटो

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी, जेनिस शाकोवस्की और भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाने वाली इल्हान ओमार की एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने लिखा, 'जब भी विदेश में भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जाता है, उसके पीछे एक नाम बार-बार सामने आता है- राहुल गांधी. जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों को कमजोर करना चाहते हैं, वे सभी किसी न किसी तरह राहुल गांधी के आसपास ही इकट्ठा हो जाते हैं.'

राहुल गांधी पर लगाए आरोप

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की 2024 में अमेरिका में जेनिस शाकोवस्की और इल्हान ओमार से मुलाकात के बाद विदेशों में भारत के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए. उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में जेनिस शाकोवस्की ने इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून दोबारा पेश किया, जिसमें भारत का नाम लेते हुए मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई के आरोप लगाए गए.

उमर खालिद को लेकर भारत सरकार को लिखा पत्र

भंडारी ने घटनाक्रम की एक कड़ी गिनाते हुए कहा कि पहले 2024 में राहुल गांधी की मुलाकात हुई, फिर जनवरी 2025 में भारत के खिलाफ कानून लाया गया और अब 2026 में वही सांसद भारत सरकार को पत्र लिखकर उमर खालिद को लेकर चिंता जता रही हैं, जो यूएपीए के तहत गंभीर मामलों में आरोपी है.

जेनिस शाकोवस्की का 30 दिसंबर का पत्र उमर खालिद को जमानत देने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई की मांग करता है. इसमें खालिद के सह-आरोपियों के साथ भी उचित व्यवहार की अपील की गई है.

