PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक अरेस्ट, दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला यह वीडियो कल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इस मामले के तूल पकड़ने पर बीजेपी नेता ने पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक अरेस्ट (Photo: ITG)
बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है. 

आरोपी शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है, जिसे दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह सिंघवारा के भापुरा गांव का रहने वाला है.

दरअसल 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक विवादास्पद वीडियो सामने आया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. ये विवादास्पद वीडियो दरभंगा के सिमरी विठौली का बताया गया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई.

वहीं, इस मामले में बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जांच कर कांग्रेस नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. बीजेपी का दावा था कि दरभंगा के सिमरी विठौली में यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई.

