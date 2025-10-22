scorecardresearch
 

प्रेमी ने फंदे से झूलकर दी जान, प्रेमिका बचा नहीं पाई तो खुद भी दे दी जान… कपल ने 10 दिन पहले ही किराए पर लिया था घर

कर्नाटक के बेंगलुरु में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. ओडिशा के रहने वाले एक कपल ने आत्महत्या कर ली. दोनों के शव उनके किराए के घर से बरामद हुए. दोनों ने 10 दिन पहले ही मकान किराए पर लिया था. रविवार से घर का दरवाजा बंद था. संदेह होने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद यह पूरी घटना सामने आई.

प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड. (Photo: Representational)
बेंगलुरु के अनेकल इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां ओडिशा से आए एक कपल ने आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि यह घटना कल्लाबालू गांव में किराए के मकान में हुई. दोनों 23 और 25 साल के थे और इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करते थे.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि दोनों ने जिस मकान में आत्महत्या की, उसे 10 दिन पहले ही किराए पर लिया था. घटना का खुलासा तब हुआ, जब मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि रविवार से उनके किरायेदारों ने दरवाजा नहीं खोला है. मकान मालिक ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शक होने पर उसने अनेकल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तो भीतर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए. दोनों प्रेमी-प्रेमिका मृत पड़े थे.

शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. पहले युवक ने फांसी लगाई. युवती ने उसे बचाने के लिए रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. जब युवती ने देखा कि युवक की मौत हो चुकी है तो उसने भी खुदकुशी कर ली.

स्थानीय का कहना है कि रविवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक उस वक्त नशे की हालत में था और दोनों के बीच काफी बहस हुई थी. उसी रात यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस ने कमरे से कुछ सामान जब्त किया है और जांच जारी है. कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अनेकल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

