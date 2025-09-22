'आई लव मोहम्मद' पर उबाल... बरेली से नागपुर तक जबरदस्त प्रोटेस्ट

उत्तर प्रदेश के कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इसी विवाद के विरोध में सोमवार को नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में बड़ा आंदोलन हुआ. प्रदर्शन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और 'आई लव मोहम्मद' के नारे लगाए. वहीं, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए बरेली में कई लोगों अपनी गली-मोहल्ले और घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं. साथ ही यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये देश इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा.

ये प्रदर्शन नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में हुआ, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. मोमिनपुरा में आयोजित इस प्रदर्शन में वसीम खान ने कहा,'संविधान ने सभी धर्मों को अपने खुदा, देवता-देवी की पूजा का अधिकार दिया है. हमारे नबी ने पूरे आलम को इंसानियत का पैगाम दिया है. वो सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए हैं.'

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'ऐसी नफरत हमारे नबी को लेकर हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते. हमारा सब कुछ नबी पर कुरबान है. कृपा ऐसी नफरत न फैलाएं.' आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, समाजसेवक और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे. प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टरों के माध्यम से कानपुर पीड़ितों के समर्थन में एकजुटता दिखाई.

बरेली में लोगों ने लगाए पोस्टर

दरगाह आला हजरत की ओर से अपील के बाद बरेली में कई गली-मोहल्लों और घरों के बहार लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए हैं और इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया है.

विवाद में यूपी के मंत्री की एंट्री

इस विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह की भी एंट्री हो गई हैं. उन्होंने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा, 'इन लोगों को आई लव और आई हेट हर शब्द से नफरत है.'

मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इनके हिसाब से नहीं चलेगा. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि योगी सरकार इनको ठोक कर जेल में बंद करें.

अमित जानी का किया धन्यवाद

इसके अलावा उन्होंने संभल फाइल्स फिल्म को बनाने को लेकर अमित जानी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इससे संभल का सच सामने आएगा कि वहां किस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था. कैसे बहन-बेटियों की इज्जत को तार-तार किया गया, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था.

क्या है मामला

दरअसल, कानपुर के सैयद नगर इलाके में 4 सितंबर को ईद-ए-मिलादुन्नबी (बारावफात) के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले गए जुलूस में 'आई लव मोहम्मद' लिखे बैनर लगाए थे. इन बैनरों को हिंदुत्व संगठनों के लोगों ने फाड़ दिया था, इससे पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 25 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

