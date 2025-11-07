हिंदू एकता यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, धीरेंद्र शास्त्री बोले- सनातन भारत की आत्मा

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ‘सनातन हिंदू एकता यात्रा’ निकाल रहे हैं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छतरपुर से हो गई है, जो वृंदावन पहुंचकर संपन्न होगी. बागेश्वर धाम सरकार की अगुवाई में निकल रही इस यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायियों के साथ ही देशभर से साधु संत दिल्ली पहुंचे हैं. दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर से शुरू हुई. यात्रा की शुरुआत के मौके पर विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के देशभर से आए श्रद्धालुओं के साथ ही संत-महंत और आम नागरिक शामिल हुए.

इस कार्यक्रम के मंच से देश के प्रतिष्ठित साधु-संतों ने मंच से सनातन धर्म की एकता और रक्षा का संदेश दिया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया. अपने संबोधन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं है. यह भारत की आत्मा है. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र की रक्षा करनी होगी.

इस आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल 'जय श्रीराम', 'सनातन धर्म अमर रहे' और 'भारत माता की जय' के नारों से गुंजायमान रहा. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में शामिल होने पहुंचे लोगों ने भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग भी बुलंद की. गौरतलब है कि देश की राजधानी से शुरू हुई धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यह यात्रा अलग-अलग जगहों पर रुकते हुए वृंदावन तक जाएगी.

दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा में जगह-जगह धार्मिक सभाएं होंगी और भजन के कार्यक्रम भी होंगे. वहीं, इस यात्रा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट मोड में है. दिल्ली से वृंदावन तक, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं.

