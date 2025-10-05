'बुरा नहीं लेकिन...', 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर आया धीरेंद्र शास्त्री का बयान

धीरेंद्र शास्त्री 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहेंगे. रविवार को मीडिया से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गुढ़ियारी वाले हनुमान ने बुलाया है. अगले 5 दिन तक कथा होगी. छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और चन्द्रखुरी माता कौशल्या की नगरी है. छत्तीसगढ़ हमारे जीवन में अभूतपूर्व है. छत्तीसगढ़ से ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा हमने की थी.

मीडिया से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने आई लव मोहम्मद पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है. लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा. छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा. अगर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो, ना कानून छोड़ेगा, ना हिंदू विचारधारा के लोग छोड़ेंगे.

नक्सलवाद के खात्मे पर दिया ये बयान

धीरेंद्र शास्त्री ने नक्सलवाद के खात्मे पर भी बयान दिया. नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए काला धब्बा था. यह धब्बा मिटना बहुत बड़ी बात है. जिसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक तीन प्रदेशों की यात्रा कर रहे हैं.

अभी तमिलनाडु में भगवान श्री राम के पोस्टर को जलाया गया. किसी देश में इससे बड़ा निंदनीय नहीं काम नहीं हो सकता. देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं. कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी किसी पर. पोस्टर जलाया तो किसी की आवाज नहीं उठ रही है. दूसरे मजहब की बात जोर-शोर से उठाते हो, कभी श्री राम की बात भी उठाओ.

जल्द छत्तीसगढ़ में भी करेंगे पदयात्रा: धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा. मुझे सभी को एक करना है. सबको लेकर चलेंगे. जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा करेंगे.

