scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के बाद अब हैदराबाद में स्मारक, मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखने के बाद अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में Tahreek Muslim Shabban ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का स्मारक और कल्याणकारी संस्थान बनाने की घोषणा की है. संगठन का दावा है कि यह स्मारक नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और भाईचारे का संदेश देगा.

Advertisement
X
तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बाबरी स्मारक बनाने का किया ऐलान (Photo: Screengrab)
तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बाबरी स्मारक बनाने का किया ऐलान (Photo: Screengrab)

बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी के अवसर पर आयोजित सभा में तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का एक स्मारक बनाया जाएगा और उसी परिसर में कई कल्याणकारी संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे.

यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की आधारशिला रखी है जिसको लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है.   

शिलान्यास में शामिल होंगे सभी धर्मों के लोग: मुश्ताक मलिक

सम्बंधित ख़बरें

RSS and hyderabad liberation
संघ के 100 साल: हैदराबाद की आजादी के लिए लड़ने वाला स्वयंसेवक, जिनसे CM ने मांगी थी सुरक्षा 
Emergency landing of two Indigo flights.
IndiGo की दो फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, डायवर्ट कर विमानों की चेकिंग जारी 
भारत में तेजी से बढ़ी घर खरीदने की क्षमता
2010 से अब तक भारत में घर खरीदना दोगुना सस्ता हुआ, रिपोर्ट में दावा 
IndiGo cancelled over 85 flights.
देशभर में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने पर IndiGo ने मांगी माफी, बताई वजह 
ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से राजीव गांधी एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल. (Photo: ITG)
देशभर के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल 

बाबरी मस्जिद स्मारक को लेकर उन्होंने घोषणा की कि शिलान्यास के अवसर पर सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि मस्जिद नफरत की जगह नहीं, बल्कि प्रेम और सभी धर्मों के लिए खुला स्थान है. मुश्ताक मलिक ने कहा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि स्मारक के साथ समाज हित के कार्यों के लिए संस्थाएं बनाए जाएंगी और जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया तथा समयसीमा का ऐलान किया जाएगा.

मस्जिद के नाम पर सिर्फ राजनीति की कोशिश:  मुश्ताक मलिक

Advertisement

उन्होंने कहा कि बाबर को मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिश की गई है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर की ओर से राजस्व आया था. उनके अनुसार यह संभव है कि उस समय किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम बाबर रहा हो, परंतु इसे लेकर राजनीति कर देश को बांटने का प्रयास हुआ है.

एक दिन पहले बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास

शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उनके समर्थक सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ जाते हुए दिखे थे. हैदराबाद में स्मारक की घोषणा के बाद देशभर में बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद पर एक नई बहस शुरू हो गई है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement