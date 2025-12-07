बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के बाद अब हैदराबाद में स्मारक, मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान

बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी के अवसर पर आयोजित सभा में तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का एक स्मारक बनाया जाएगा और उसी परिसर में कई कल्याणकारी संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे.

यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की आधारशिला रखी है जिसको लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है.

शिलान्यास में शामिल होंगे सभी धर्मों के लोग: मुश्ताक मलिक

बाबरी मस्जिद स्मारक को लेकर उन्होंने घोषणा की कि शिलान्यास के अवसर पर सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि मस्जिद नफरत की जगह नहीं, बल्कि प्रेम और सभी धर्मों के लिए खुला स्थान है. मुश्ताक मलिक ने कहा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि स्मारक के साथ समाज हित के कार्यों के लिए संस्थाएं बनाए जाएंगी और जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया तथा समयसीमा का ऐलान किया जाएगा.

मस्जिद के नाम पर सिर्फ राजनीति की कोशिश: मुश्ताक मलिक

उन्होंने कहा कि बाबर को मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिश की गई है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर की ओर से राजस्व आया था. उनके अनुसार यह संभव है कि उस समय किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम बाबर रहा हो, परंतु इसे लेकर राजनीति कर देश को बांटने का प्रयास हुआ है.

एक दिन पहले बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास

शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उनके समर्थक सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ जाते हुए दिखे थे. हैदराबाद में स्मारक की घोषणा के बाद देशभर में बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद पर एक नई बहस शुरू हो गई है.

