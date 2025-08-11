असम पुलिस की ड्रग तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई... 2.5 करोड़ रुपये का गांजा जब्त

असम पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कछार जिले से 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया है. साथ ही एक संदिग्ध तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को दी.

एक एजेंसी ने सीएम के हवाले से दावा किया कि पुलिस ने कछार जिले में एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया है और 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया है. यह गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस द्वारा एक खुफिया इनपुट के आधार पर की गई.

चेकिंग के दौरान हुई बरामदगी

सरमा ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ज़हर तस्कर बच नहीं पाएंगे. विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक वाहन को रोका और 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का 362 किलोग्राम गांजा जब्त किया."

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में नशे की लत एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है. पुलिस द्वारा ड्रग रैकेट को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि मेघालय के युवाओं में नशीली दवाओं का सेवन 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, जो मणिपुर या नागालैंड की तुलना में बहुत कम है. जहां नशीली दवाओं का सेवन शुरू करने की औसत आयु 22 वर्ष है.

इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ (अप्रैल-जून 2025 संस्करण) में प्रकाशित यह अध्ययन भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान, शिलांग और मेघालय एड्स नियंत्रण सोसाइटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था. इसमें पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी जयंतिया हिल्स और पूर्वी जयंतिया हिल्स में ओपिओइड प्रतिस्थापन चिकित्सा में नामांकित 128 लोगों और 17 सेवा प्रदाताओं का सर्वेक्षण किया गया.

अध्ययन में पाया गया कि नशीली दवाओं का सेवन शुरू करने की औसत आयु 19 वर्ष है, जिसमें एक-तिहाई से अधिक नाबालिग अवस्था में और एक-चौथाई ने स्कूल में रहते हुए ही नशा शुरू कर दिया था.

अध्ययन के अनुसार 91 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता पुरुष हैं, 80 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और आधे से अधिक ने 10 वर्ष से कम की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है.

