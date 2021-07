असम-मिजोरम संघर्ष में 6 जवान शहीद, हिमंता का आरोप- जवानों की मौत के बाद जश्न मना रहे गुंडे

असम और मिजोरम (Assam & Mizoram) के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा विवाद ने सोमवार को एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. कछार जिले के पास विवाद इतना गहराया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी (Firing) हुई और इस संघर्ष में असम के 6 जवान शहीद हो गए. दोनों राज्यों की सीमाओं पर हुए इस संघर्ष का असर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया, राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक-दूसरे को तल्ख जवाब देते नज़र आए.

सीमा पर विवाद, 6 शहीद-कई घायल

दरअसल, असम के कछार जिले से सटी मिजोरम की सीमा पर बीते दिन दो गुटों में संघर्ष शुरू हुआ. देखते-देखते ही यहां पर स्थानीय लोगों, सुरक्षाबलों की भीड़ बढ़ती चली गई. पत्थरबाजी से शुरू हुई बात गोलीबारी तक पहुंची और इस पूरे संघर्ष में असम के 6 पुलिस जवान शहीद हो गए. इस घटना में करीब 50 लोग घायल हुए हैं. इस बड़े बवाल के बाद अब कुछ हदतक संघर्ष रुक गया है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

ट्विटर पर भिड़े राज्यों के मुख्यमंत्री

इस संघर्ष से इतर सबसे प्रमुख चीज़ ये रही कि असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के बीच ट्विटर पर बहस हो गई.

सबसे पहले जोरमथंगा ने सीमा पर जारी उपद्रव की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अमित शाह से दखल देने की अपील की. बाद में हिमंता बिस्व सरमा ने मिजोरम सीएम से ही उनके लोगों के लाठी-डंडे पकड़ने, हमला करने की जांच करने को कहा. इसी के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर तीखी बातचीत चलती रही.

Clear evidences are now beginning to emerge that unfortunately show that Mizoram Police has used Light Machine Guns (LMG) against personnel of @assampolice. This is sad, unfortunate and speaks volumes about the intention and gravity of the situation.