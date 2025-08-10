scorecardresearch
 

'जब आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, तो क्रिकेट क्यों?' ओवैसी ने एशिया कप के मैच पर उठाए सवाल

ओवैसी ने इंडिया टुडे के एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत में क्रिकेट एक ऐसा जुनून है जो देश को ठहरा देता है. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में लोगों को उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई जो अत्यंत दर्दनाक है. ऐसे हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना समझ से परे है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं देखेंगे (Photo- ITG)
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. इंडिया टुडे के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि वह दुबई में होने वाला एशिया कप का यह मैच नहीं देखेंगे.

ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा, "मैं हैरान और स्तब्ध हूं कि हम दुबई में पाकिस्तान के साथ एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं."

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कई बार कहा था कि 'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते' और 'आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते.'

'पहलगाम हमला दर्दनाक, मैच खेलना बेतुका'

संसद में मानसून सत्र के दौरान ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया कि जब व्यापार और जल संधियां निलंबित हैं, हवाई संपर्क बंद है, तब क्रिकेट मैच खेलना क्या विवेकपूर्ण है? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बावजूद सरकार की कश्मीर नीति आतंकवाद रोकने में विफल रही है.

ओवैसी ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 'दर्दनाक' बताया, जहां लोगों को उनके परिवारों के सामने गोली मार दी गई थी. उन्होंने कहा, "यह घटना भयावह थी. यह दर्दनाक है कि किसी को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी जाए." उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाए गए हैं, तो उसके साथ क्रिकेट खेलना कोई मायने नहीं रखता.

जब उनसे पूछा गया कि भारत ऐसे हालात में क्यों खेल रहा है? तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पर इतने सख्त कदम उठाए गए हैं, तब भी मैच खेलने की अनुमति क्यों दी गई? इसका जवाब बीसीसीआई और सरकार को देना चाहिए.

'नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी'

ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने 'हिंदू आतंकवाद' जैसी किसी भी बात से इनकार किया था. ओवैसी ने सवाल उठाया, "महात्मा गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किसने मारा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों को किसने मारा?" उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था.

---- समाप्त ----
