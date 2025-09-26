scorecardresearch
 

Feedback

आंध्र प्रदेश: पवन कल्याण को वायरल बुखार, CM चंद्रबाबू नायडू ने जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की

पवन कल्याण पिछले चार दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित हैं. उनकी पार्टी जनसेना ने जानकारी दी है कि उनके बुखार और खांसी में कमी नहीं आ रही है, जिसके कारण उनका इलाज हैदराबाद में किया जाएगा. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.

Advertisement
X
CM नायडू ने कहा जल्दी स्वस्थ होकर फिल्म की सफलता का आनंद लें (Photo: PTI)
CM नायडू ने कहा जल्दी स्वस्थ होकर फिल्म की सफलता का आनंद लें (Photo: PTI)

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता पवन कल्याण इन दिनों बीमार चल रहे हैं. बीते चार दिनों से वह वायरल बुख़ार की चपेट में हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भेजी हैं. पवन की फिल्म 'द कॉल हिम ओजी' एक दिन पहले ही गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. फिल्म को ऑडियंस की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि, फिल्म के सक्सेस का ज्यादा आनंद पवन बीमार होने की वजह से ले नहीं पा रहे हैं. 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर करे कि वे स्वस्थ होकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें और ओजी की सफलता का आनंद लें, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है.

जनसेना पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पवन कल्याण बीमार हैं और बीते चार दिनों से उनका इलाज चल रहा है. बुख़ार कम नहीं हो रहा है. ज्यादा खांसी होने की वजह से बेचैनी हो रही है. 

इसलिए डॉक्टरों की सलाह को पालन करते हुए अब उनका इलाज हैदराबाद में किया जाएगा. शुक्रवार को वह मंगलगिरी से हैदराबाद जाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

OG Day 1 Box Office Collection: Pawan kalyan film breaches 150 cr mark, destroys records
पावर स्टार पवन कल्याण का धमाका... 'OG' एक ही दिन में 150 करोड़ पार!  
they call him og: telugu shows getting filled in lucknow, patna; unreal craze
पवन कल्याण की OG का धमाल, पटना-लखनऊ में भरे तेलुगू वर्जन के शो  
pawan kalyan's 'they call him og' record breaking advance booking
पावर स्टार पवन कल्याण OG का धमाका, खतरे में रजनीकांत का रिकॉर्ड! 
फिल्म OG vs Omi' की सामने आई पहली झलक, देखें मूवी मसाला  
पवन कल्याण.
'राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है हिंदी...', भाषा विवाद पर बोले पवन कल्याण 

फैंस भी एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए पवन कल्याण के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पावर स्टार पवन कल्याण का धमाका... 'OG' को मिली किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बड़ी ओपनिंग, एक दिन में 150 करोड़ पार!

द कॉल हिम ओजी ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल

25 सितंबर को पवन कल्याण की एक्शन/थ्रिलर फिल्म 'द कॉल हिम ओजी' सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. फिल्म में पवन ओजस गंभीरा (OG) का किरदार निभाया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इसलिए बड़े पर्दे पर रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रेड रिपोर्ट के अनुमानों को मानें तो फिल्म ने पहले दिन 150 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement