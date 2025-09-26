आंध्र प्रदेश: पवन कल्याण को वायरल बुखार, CM चंद्रबाबू नायडू ने जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता पवन कल्याण इन दिनों बीमार चल रहे हैं. बीते चार दिनों से वह वायरल बुख़ार की चपेट में हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भेजी हैं. पवन की फिल्म 'द कॉल हिम ओजी' एक दिन पहले ही गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. फिल्म को ऑडियंस की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि, फिल्म के सक्सेस का ज्यादा आनंद पवन बीमार होने की वजह से ले नहीं पा रहे हैं.



मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर करे कि वे स्वस्थ होकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें और ओजी की सफलता का आनंद लें, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है.

जनसेना पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पवन कल्याण बीमार हैं और बीते चार दिनों से उनका इलाज चल रहा है. बुख़ार कम नहीं हो रहा है. ज्यादा खांसी होने की वजह से बेचैनी हो रही है.

इसलिए डॉक्टरों की सलाह को पालन करते हुए अब उनका इलाज हैदराबाद में किया जाएगा. शुक्रवार को वह मंगलगिरी से हैदराबाद जाएंगे.

फैंस भी एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए पवन कल्याण के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

द कॉल हिम ओजी ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल

25 सितंबर को पवन कल्याण की एक्शन/थ्रिलर फिल्म 'द कॉल हिम ओजी' सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. फिल्म में पवन ओजस गंभीरा (OG) का किरदार निभाया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इसलिए बड़े पर्दे पर रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रेड रिपोर्ट के अनुमानों को मानें तो फिल्म ने पहले दिन 150 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

