पावर स्टार पवन कल्याण का धमाका... 'OG' को मिली किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बड़ी ओपनिंग, एक दिन में 150 करोड़ पार!

'पावर स्टार' कह जाने वाले तेलुगू एक्टर पवन कल्याण ने ऐसा कमाल किया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो. पवन की नई फिल्म 'They Call Him OG' या 'OG' गुरुवार को रिलीज हुई. पहले ही दिन इस फिल्म ने ऐसा धमाका किया है जिससे कई बड़े रिकॉर्ड्स के परखच्चे उड़ गए हैं.

पिछले साल पॉलिटिक्स में बड़ी कामयाबी हासिल कर, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बने पवन, 2014 के बाद से ही लगातार फिल्मों और राजनीति को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में तो जैसे-जैसे पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ मजबूत होती गई, उनकी फिल्में स्ट्रगल करती नजर आईं.

मगर अब पवन ने साबित कर दिया है कि उनका करियर असल में फ्लॉप प्रूफ है. उनकी नई फिल्म कभी भी धमाका कर सकती है. 'OG' ने ऐसी तगड़ी ओपनिंग की है कि इस साल इंडियन सिनेमा में टॉप ओपनिंग की रिकॉर्ड होल्डर बनने जा रही है.

कैसी रही 'OG' की ओपनिंग?

गुरुवार को रिलीज से पहले 'OG' के प्रीमियर शोज बुधवार शाम को हुए थे. इन शोज में ही फिल्म को ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि इसकी ओपनिंग धमाकेदार होने की सुगबुगाहट मिलने लगी थी. सैकनिल्क के अनुसार 'OG' ने सिर्फ प्रीमियर शोज से ही इंडिया में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन कर डाला. वर्ल्डवाइड प्रीमियर शोज से इसने 50 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

मगर गुरुवार को सुबह से पवन कल्याण का क्रेज थिएटर्स में तूफान मचाने लगा. 'OG' के ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग से ही 90-100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था. बुकिंग से ही ये पवन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी थी. गुरुवार को दिन भर भारत के साथ-साथ, विदेशों में भी इस फिल्म के शोज जिस तरह भरे, उससे तय हो गया कि 'OG' पावर स्टार पवन कल्याण बड़ा धमाका करने जा रहे हैं.

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि उनकी फिल्म ने पहले दिन 150 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. सटीक आंकड़े आने में अभी वक्त है और इन आंकड़ों में फिल्म का टोटल ओपनिंग कलेक्शन और भी ज्यादा नजर आ सकता है. इसमें से सिर्फ इंडिया में ही फिल्म का नेट कलेक्शन 71 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है.

'OG' ने ओपनिंग से तोड़े रिकॉर्ड

इसी साल पवन कल्याण की पिछली रिलीज 'हरि हर वीर मल्लू' बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी. 200 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के करीब ही कलेक्शन किया था. लेकिन अब 'OG' की ओपनिंग बता रही है कि पवन कल्याण का करियर फ्लॉप-प्रूफ है.

'OG' की ओपनिंग का कमाल समझना हो तो ऐसे समझें— बॉलीवुड में अबतक की सबसे बड़ी ओपनिंग प्रभास की फ्लॉप 'आदिपुरुष' के नाम है. इसने पहले दिन 127 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था. 'OG' इससे कहीं आगे है.

भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली टॉप 10 फिल्मों में से 7 साउथ की हैं. इनमें सातवें नंबर पर रजनीकांत की 'कुली' (2025) है, जिसका ओपनिंग ग्रॉस 153 करोड़ रुपये था. ये अभी तक इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग है. मगर अनुमान है कि फाइनल आंकड़ों में 'OG' की ओपनिंग इससे ज्यादा हो सकती है. पवन कल्याण के क्रेज का आईडिया इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रजनीकांत की फिल्म से भी बड़ी ओपनिंग जुटाई है.

एक दिन में ही पवन की टॉप फिल्म बनी 'OG'

पवन के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'भीमला नायक' (2022) है, जिसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 158 करोड़ रुपये था. लेकिन एक दूर का चांस ये भी है कि 'OG' सिर्फ ओपनिंग डे कलेक्शन से ही इसे पीछे छोड़ देगी.

अगर ऐसा नहीं भी होता है या फाइनल आंकड़ों में 'OG' 150 करोड़ का लैंडमार्क मिस करती है, तब भी ओपनिंग डे और प्रीमियर की कमाई जोड़ने भर से 'OG' पवन कल्याण के करियर की टॉप फिल्म बन जाएगी. इस फिल्म के रिव्यूज मिलेजुले हैं, एकदम पॉजिटिव भी नहीं. इसलिए कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह पवन के स्टारडम का पावर है. ये 'पावर स्टार' का पावर है.

