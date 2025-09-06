scorecardresearch
 

Feedback

अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड शरणजीत उर्फ सनी बिहार से गिरफ्तार

एनआईए ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को बिहार के गया से गिरफ्तार किया है. एनआईए के मुताबिक, हमले के हैंडलर विदेश में स्थित हैं.

Advertisement
X
अमृतसर मंदिर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (File Photo: ITG)
अमृतसर मंदिर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (File Photo: ITG)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अमृतसर में मार्च 2025 में हुए मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है. शरणजीत कुमार (35), जिसे सनी के नाम से भी जाना जाता है, को शुक्रवार को गया से पकड़ा गया. वह पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित भानी बंगर गांव का रहने वाला है. वह हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल था. यह इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी है.

एनआईए की जांच से पता चला है कि इस हमले के पीछे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में स्थित हैंडलर थे. उन्होंने भारत में अपने गुर्गों को विस्फोटक, धन, लॉजिस्टिक सहायता और लक्ष्य की जानकारी प्रदान की थी. 

गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ग्रेनेड, हथियार और गोला-बारूद की कई खेप खरीदने और सप्लाई करने में शामिल थे. 1 मार्च, 2025 को शरणजीत ने गुरदासपुर में एक अन्य आरोपी से चार ग्रेनेड की खेप प्राप्त की और हमले से दो दिन पहले गुरसिदक और विशाल को एक ग्रेनेड सौंपा.

सम्बंधित ख़बरें

Dharmasthala rape and murder allegations
धर्मस्थला मामले पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष- बहुत बड़ी साज़िश, NIA या CBI करे जांच 
pahalgam terrorist
दाछीगाम एनकाउंटर: एनआईए ने दो लोगों को मारे गए आतंकियों की पहचान के लिए हिरासत में लिया 
एनआईए
640 मामलों में से 505 पर चार्जशीट... राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताई NIA की उपलब्धियां 
NIA
मणिपुर ब्लास्ट: एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र  
Scenes of flooding in Pashiya village, Amritsar; People are forced to live on rooftops.
अमृतसर: घरों तक पहुंचा रावी नदी का पानी, ग्राउंड जीरो से देखें रिपोर्ट 

क्या है पूरा मामला?

15 मार्च, 2025 को सुबह करीब 12:35 बजे ठाकुरद्वारा मंदिर के बाहर धमाका हुआ. दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने मंदिर की पहली मंजिल पर एक विस्फोटक फेंका, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए. हमले के बाद, पंजाब पुलिस ने गुरसिदक सिंह और विशाल को पहचाना. 17 मार्च को, जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिससे एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया. पुलिस की जवाबी गोलीबारी में गुरसिदक सिंह की मौत हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान-यूके नेटवर्क से जुड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार

इससे पहले, एनआईए ने 21 मई, 2025 को भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी को अमृतसर से गिरफ्तार किया था. वह केएलएफ से जुड़े गुरसिदक सिंह और विशाल का मुख्य सहयोगी था. मन्ना भट्टी पर गुरसिदक सिंह और विशाल को छिपने में मदद करने का आरोप है. उसके बैंक खाते में आतंकी फंडिंग भी मिली थी. इस मामले में पहले दीवान सिंह (सनी) और साहिब सिंह (सबा) को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement